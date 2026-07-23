Mapfre ha anunciado este jueves la compra de Safety Insurance Group por US$ 1,542 millones (equivalentes a 1,352 millones de euros al tipo de cambio), una aseguradora estadounidense de no vida cuyo eje de actividad se ubica en Massachusetts y otros estados del noreste.

Según los términos del acuerdo que el grupo asegurador ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), su filial estadounidense, Mapfre USA, se fusionará con Safety, que permanecerá como sociedad resultante y pasará a ser una filial íntegramente participada por la primera.

Los accionistas de Safety, que cotiza en el Nasdaq, recibirán una contraprestación en efectivo de 105 dólares estadounidenses por acción, lo que supone la citada valoración de la compañía en aproximadamente US$ 1,542 millones.

Mapfre ha indicado que, con el fin de financiar la operación, ha suscrito temporalmente un contrato de financiación puente por un importe máximo de 1,360 millones de euros con Citibank y Deutsche Bank, que actúan como entidades prestamistas.

“Esta operación está alineada con la estrategia a largo plazo del Grupo y se espera que aporte un valor significativo a Mapfre y a sus accionistas, así como una mejora relevante de la rentabilidad”, ha apostillado la entidad.