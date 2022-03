El precio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó este martes un récord absoluto con un valor medio de US$ 4.173 el galón, según informó la Asociación Automovilística Americana (AAA, por su sigla en inglés).

El precio de la gasolina ya llegó el domingo a un nivel no visto en 14 años y ha continuado subiendo a consecuencia de la invasión de Ucrania iniciada por Rusia hace casi dos semanas y que ha escalado a una crisis humanitaria.

El anterior récord en el valor de la gasolina, de US$ 4.114 el galón, estaba fechado en julio del 2008.

En algunos estados de ambas costas el precio en el surtidor superaba este martes la media, como California (US$ 5.444), Nevada (US$ 4.674), Oregon (US$ 4.588) y Washington (US$ 4.546), así como en Alaska (US$ 4.502) y Nueva York (US$ 4.366).

Desde el comienzo del año, el barril de crudo de Texas, de referencia estadounidense, se ha encarecido casi un 64%, y solo en el último mes un 37% por el efecto de la ofensiva militar de Rusia y las sanciones impuestas por Occidente.

Rusia, uno de los líderes exportadores de crudo y productos petrolíferos, enfrenta un duro castigo de Estados Unidos, Europa y sus aliados, así como un boicot o suspensión de actividades de numerosas empresas que abocará a su economía a la recesión, según los analistas.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sumó este martes a ese castigo la prohibición de las importaciones de petróleo, gas natural y carbón rusos en el país con efecto inmediato, lo que ha presionado un mercado ya de por sí ajustado.