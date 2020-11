Por Teresa Ghilarducci

Ahora es un buen momento para desarrollar un hábito presupuestario serio. El año 2021 podría traer cambios a su ingreso anual. El presidente electo, Joe Biden, querrá gastar mucho para salvar vidas y a la economía del COVID-19, y si su ingreso anual es superior a US$ 400,000, podría tener que pagar más impuestos. Los más afectados por la recesión en forma de K podrían recibir otro cheque de estímulo y más beneficios por desempleo. Mire sus finanzas ahora para estar preparado para cualquier cambio.

Una nación debería tener déficits; los hogares deben evitarlos. Las personas sin presupuesto tienen más probabilidades de endeudarse, y de experimentar ansiedad. Pero la búsqueda de “cómo crear un presupuesto” y la mayoría de los resultados son inadecuados. Muchos consejos se centran en aquellos sin ingresos o con ingresos bajos e ignoran otros inconvenientes al hacer un presupuesto, como despidos o gastos inesperados. Y casi todos subestiman las recompensas que tiene hacer un presupuesto.

El presupuesto requiere esfuerzo y fortaleza psicológica. Un presupuesto personal no te dará una satisfacción inmediata. No te dará más dinero. Pero un presupuesto te dará poder. Esa es la principal recompensa por la tediosa dificultad de ceñirse a un presupuesto.

Muchas aplicaciones de Internet ofrecen consejos y motivación (Debt.org, The Balance), pero sugiero presupuestar a mano alzada. Comencé mi presupuesto con un trozo de papel, una taza de café recién hecho y algo de optimismo. Luego lo introduje en mi propia hoja de cálculo de Excel. Puede ser que esté comenzando con una deuda pendiente. Deje esa deuda, junto con los ahorros y su patrimonio, a un lado. Su presupuesto es sobre el flujo de caja.

Aunque la mayoría de los consejos dicen que comience con los cálculos de ingresos, yo digo que comience con las cosas más difíciles: calcule lo que quiere gastar y compárelo con lo que realmente gasta. El efecto es casi mágico. Si se extralimita, tendrá que hacer algunas modificaciones como sugerir actividades más baratas a sus amigos o acordar con su familia hacerse regalos más baratos. El punto de presupuestar es obtener una vida basada en hechos.

Escribiendo en un papel o en una hoja de cálculo, detalle sus gastos en 17 categorías y cree dos columnas: lo que cree que gasta cada mes y lo que realmente gasta (para gastos anuales, divida entre 12). Esto debería llevarle 25 minutos después de reunir sus registros.

Estas son las 17 categorías:

1. Vivienda, incluidos los pagos de la renta o la hipoteca y los pagos de impuestos sobre la propiedad, servicios públicos y mantenimiento del hogar.

2. Gastos de automóviles, incluidos pagos de automóviles, reparaciones anuales y gasolina.

3. Seguro, incluido el seguro de su vivienda o de inquilinos y cualquier prima anual de seguro de vida y discapacidad. (No se preocupe por el seguro de salud si lo obtiene a través del trabajo; se considera en su pago posterior a las deducciones).

4. Comestibles.

5. Artículos básicos como ropa, cortes de cabello (sin incluir extras como masajes en el cuello), copagos médicos y recetas.

6. Transporte público.

7. Comer fuera. Cuente solo los costos básicos, como almuerzos baratos o comida para llevar.

8. Pagos mínimos de préstamos estudiantiles.

9. Cuidado de niños.

10. El 5% de su salario después de las deducciones que debe ir en una cuenta de ahorros de emergencia líquida. Los ahorros de emergencia son para costos realmente inesperados, como cuando un árbol cae sobre su techo.

11. Viajes imprescindibles para visitar a familiares.

12. Regalos esenciales para las personas más cercanas en sus cumpleaños y fiestas.

13. Entretenimiento básico, como citas nocturnas, clases de gimnasia o libros.

14. Cenas afueras por ocasiones especiales.

15. Viajes especiales y vacaciones.

16. Regalos especiales para un cumpleaños importante, una boda o una cuenta de GoFundMe para un compañero de trabajo enfermo.

17. Actividades especiales de entretenimiento, como conciertos o teatro.

Primero, tenga en cuenta cuánto cree que gasta en cada categoría. Luego, calcule cuánto gasta realmente reuniendo sus cartolas bancarias y de tarjetas de crédito, buscando esos sigilosos pagos automáticos.

Ahora mire la brecha entre las dos categorías. Digamos que cree que gasta US$ 600 al mes en comestibles, pero realmente gasta US$ 900. Analice a fondo si el 30% adicional es causado por compras impulsivas (probablemente lo sea, porque la tienda de comestibles sabe más sobre marketing que usted). Una solución podría ser pagar US$ 10 a un comprador de Instacart que siga la lista de compras mejor que usted. Si gasta más en ropa de lo que recuerda, probablemente se deba a que, como la mayoría de las personas, usa solo una quinta parte de sus prendas.

A continuación, calcule el ingreso neto: eso es lo que le pagan después de las deducciones del empleador por cosas como seguro de salud, impuestos y contribuciones para la jubilación. (Los ahorros para la jubilación son otro tema, pero la mayoría de los expertos recomiendan ahorrar al menos el 10% de sus ingresos, ya sea a través del trabajo o en una cuenta de jubilación individual; para fines presupuestarios, no cuente este 10% como pago neto).

Usted está gastando demasiado en gastos esenciales (ítems 1-10) si representan más del 50% de su salario neto. En cuanto a los ítems relacionados con entretenimiento, artículos 11 a 17, sabe que está gastando demasiado si no está ahorrando 5% para emergencias o si está pagando las actividades recreativas con tarjeta de crédito y no paga su saldo completo cada mes.

Presupuestar cada mes es tedioso, pero se vuelve más fácil con el tiempo y es un placer tener control sobre su presupuesto. La clave del éxito es hacer que su presupuesto sea flexible al sumar y restar categorías a medida que aprende lo que necesita administrar. Pero no lo cambie demasiado, porque comparar año con año ayuda a planificar. El presupuesto le da control, algo que necesitamos urgentemente en la montaña rusa de la pandemia y la reorganización del Gobierno.