La Administración de Donald Trump contempla ofrecer a cada habitante de Groenlandia un cheque anual de US$ 10,000 en su plan por hacerse con el control de la isla danesa, afirma el diario The New York Times.

Representantes del Ejecutivo republicano consideran que el costo de ese desembolso podría compensarse con los ingresos provenientes de la extracción de recursos naturales de ese territorio, que podría incluir tierras raras, cobre, oro, uranio y petróleo.

Estados Unidos quiere explorar este camino para anexionarse esa isla ártica por su importancia estratégica y reitera a sus habitantes que Dinamarca los ha abandonado. El cheque estudiado podría servir para adherirlos a la causa de presidente Trump, afirma el diario.

The New York Times apunta que el Ejecutivo estadounidense analiza la posibilidad de reemplazar los US$ 600 millones en subsidios que Dinamarca actualmente otorga a la isla por esos US$ 10,000 anuales a cada ciudadano groenlandés.

Groenlandia, según datos del Gobierno danés, es oficialmente la isla más grande del mundo que no es un continente. Fue una colonia danesa hasta 1953, cuando se redefinió como un distrito de Dinamarca, y tiene unos 56,000 habitantes que viven en el 20% del territorio que no está cubierto de hielo o nieve.

“Necesitamos a Groenlandia por seguridad nacional e incluso por seguridad internacional y estamos trabajando con todo el mundo implicado para intentarlo y conseguirlo”, dijo Trump en marzo ante el Congreso, mientras el Ejecutivo local le ha subrayado que la isla ni está en venta ni quiere ser estadounidense.

En plena polémica desatada por las intenciones de Washington, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, visitó en marzo, junto a su esposa -Usha Vance-, la base espacial de EE.UU. ubicada allí, pero el hecho de no haber contado con una invitación oficial de las autoridades locales hizo que su viaje se redujera solo a ese enclave.

La víspera en la noche, el Pentágono anunció el despido de la comandante de dicha base militar, después de que se conociera que envió una carta a todas las personas bajo su mando distanciándose de la postura mostrada por Vance en su visita.

La coronel Susannah Meyers fue despedida el jueves por “pérdida de confianza en su capacidad de liderar”, dice el comunicado emitido por la Fuerza Espacial, que tiene responsabilidad sobre la base ártica.