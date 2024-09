Los costos de endeudamiento han disminuido significativamente en las últimas semanas ante las expectativas de recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. El banco central anunció una reducción de medio punto el miércoles y señaló que se producirían más recortes para estimular la economía.

Sin embargo, cualquier impacto inmediato en el mercado inmobiliario debería ser mínimo, ya que las expectativas de los movimientos de la Fed ya están incorporadas en los precios de las hipotecas.

Aun así, muchos agentes inmobiliarios y expertos en vivienda ven motivos para el optimismo y cuentan con que los costos de endeudamiento sigan bajando. Con el tiempo, eso atraería a más compradores y vendedores a un mercado falto de inventario y que viene de su peor temporada de ventas de primavera en más de una década.

Los altos precios y la escasez de propiedades atractivas en venta han seguido manteniendo al margen a los compradores. Los contratos cerrados de compraventa de viviendas usadas cayeron en agosto al menor ritmo desde octubre, según informó el jueves la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.

El precio promedio de venta aumentó un 3.1% con respecto al año anterior, para ubicarse en US$ 416,700, el más alto registrado en un mes de agosto según los datos del grupo.

Según Danielle Hale, economista jefe de Realtor.com, el otoño es tradicionalmente una época más lenta para el mercado de la vivienda, cuando los precios bajan y los anuncios tienden a permanecer. Con las tasas de interés hipotecarias mucho más bajas que hace unos meses, es posible que algunos de los que buscan casa decidan que ahora es un buen momento para encontrar una oferta antes de que el mercado se llene más.

“A medida que las tasas empiecen a bajar más y más, se volverá más competitivo”, señala Bess Freedman , directora ejecutiva de la corredora Brown Harris Stevens, en una entrevista en Bloomberg Television. “Así que, si ves algo, haz una oferta, trabaja en ello. Hay muchas oportunidades ahí fuera”.

En el promedio actual a 30 años, el pago mensual de un préstamo de US$ 600,000 sería de US$ 3,632, por debajo de los US$ 4,081 que los prestatarios habrían pagado a principios de mayo, cuando las tasas estaban en 7.22%.

