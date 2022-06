Al declarar que es esencial reducir la inflación, Powell diseñó el miércoles el mayor aumento de tasas de interés del banco central desde 1994 y ofreció la clara posibilidad de otro gran incremento de tres cuartos de punto porcentual en julio.

Por primera vez apoyó abiertamente elevar las tasas hasta territorio restrictivo con el objetivo de enfriar el mercado laboral y aumentar el desempleo, una estrategia que en el pasado a menudo resultó en una recesión económica.

“Esta es una Reserva Federal al estilo Volcker”, dijo Diane Swonk , economista jefe de Grant Thornton LLP. “Eso significa que la Fed está dispuesta a aceptar un aumento del desempleo y una recesión para evitar que se repitan los errores de la década de 1970. Los choques de oferta no se corregirán solos, por lo que la Fed debe reducir la demanda para hacer frente a un mundo con restricciones de oferta”.

El cambio de postura conlleva peligros no solo para la economía, sino también para los mercados financieros y el presidente Joe Biden. Las acciones se han desplomado en los últimos meses debido a que la Fed ha endurecido las condiciones crediticias para superar las presiones inflacionarias que han demostrado ser más persistentes y generalizadas de lo que esperaba. Si bien los mercados tomaron con calma el aumento de las tasas del miércoles, siguen siendo frágiles.

Biden ha visto caer su popularidad a medida que la inflación se ha disparado. Una recesión, y el mayor desempleo que traería, le quitaría al presidente uno de sus pocos puntos de conversación al promocionar los beneficios de sus políticas para la economía.

Es probable que los legisladores interroguen a Powell la próxima semana sobre por qué la Fed calculó mal la gravedad de la inflación y por qué ahora cree que erradicarla tendrá costos cuando presente la revisión semestral de la política monetaria del banco central al Congreso.

Volcker es elogiado dentro de la Fed por acabar con la inflación de dos dígitos hace 40 años. Lo que no siempre se menciona es que tuvo que someter a la economía a un período difícil para lograrlo (el desempleo se disparó por encima del 10% durante su mandato) y que sus políticas provocaron una reacción populista de los constructores de viviendas y otros que se vieron particularmente afectados por la reducción del crédito.

A diferencia de Volcker, Powell dijo que la Fed no estaba dispuesta a llevar la economía a la recesión. Pero admitió que efectivamente era posible una recesión, aunque argumentó que no sería culpa de la Reserva Federal.

“Nuestro objetivo realmente es reducir la inflación al 2% mientras el mercado laboral se mantiene fuerte”, dijo Powell a los periodistas. “Creo que lo que se está volviendo más claro es que muchos factores que no controlamos van a jugar un papel muy importante en decidir si eso es posible o no”, en particular, la invasión rusa a Ucrania y el impacto potencialmente prolongado que podría tener en precios de la energía y los alimentos.

Un número cada vez mayor de economistas está proyectando una recesión el próximo año mientras la Fed lucha por controlar la inflación que está en su nivel más alto en cuatro décadas. Casi el 70% de los economistas académicos encuestados por el Financial Times y la Universidad de Chicago prevén una contracción del producto interno bruto el próximo año, según una encuesta publicada el 13 de junio.

Las proyecciones de los banqueros centrales de la Fed publicadas después de la reunión muestran que la economía continuaría creciendo este año y el próximo, aunque a un ritmo inferior. Pero también prevén un aumento del desempleo, algo que generalmente solo ocurre durante una recesión: se pronostica que el desempleo subiría al 4.1% a fines del 2024, desde el 3.6% actual, según la mediana del pronóstico.

Si bien sostuvo que una tasa de desempleo del 4.1% seguiría siendo históricamente baja, Powell dejó en claro que el objetivo número uno de la Fed no era atender el mercado laboral sino mantener la inflación bajo control.

“Comenzaré con un mensaje general”, dijo el presidente de la Fed al inicio de su conferencia de prensa. “Estamos firmemente comprometidos con reducir la inflación y nos estamos moviendo rápidamente para hacerlo”.

Los encargados de la política monetaria están proyectando un fuerte aumento de las tasas de interés en los próximos meses. Ahora prevén que la tasa de los fondos federales que controlan aumentará al 3.4% a fines de este año y al 3.8%, a fines del 2023. Eso está muy por encima de la tasa del 2.5% que consideran neutral para la economía, y se compara con la tasa meta actual de 1.5% a 1.75%.

Pero incluso eso no será suficiente para que la inflación regrese por completo al objetivo del 2% de la Fed. Se proyecta que finalice el 2024 en un 2.2%, en comparación con el 6.3% actual.