Reguladores estadounidenses dijeron el lunes que respaldarán un acuerdo para que el prestamista regional First Citizens BancShares adquiera el quebrado Silicon Valley Bank, lo que provocará un cargo estimado de US$ 20,000 millones a un fondo de seguro del Gobierno.

El negocio se conoce después de que la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) se hizo cargo de Silicon Valley Bank el 10 de marzo tras una fuga de depósitos, en medio de una corrida bancaria que también derribó al Signature Bank y acabó con más de la mitad del valor de mercado de varios otros prestamistas regionales estadounidenses.

El acuerdo es “trascendental” para First Citizens, dijo el presidente ejecutivo, Frank Holding, a los inversionistas en una conferencia telefónica el lunes. “Creemos que esta transacción es un gran resultado para los depositantes”.

El prestamista con sede en Raleigh, Carolina del Norte, ha completado 21 acuerdos asistidos por el Gobierno, incluidos 14 desde 2009, según una nota de Piper Sandler emitida el lunes.

El fondo de la FDIC no recibe dinero de los contribuyentes estadounidenses y, en cambio, se repone mediante un gravamen a los bancos miembros.

“La venta de SVB por parte de la FDIC ayuda a mostrar que el negocio puede continuar como de costumbre para la industria bancaria”, dijo un equipo de analistas de Wells Fargo dirigido por Mike Mayo en una nota enviada el lunes.

La FDIC espera que la operación con First Citizens minimice el impacto en el fondo de garantía de depósitos que gestiona para financiar el rescate de bancos.

La venta costará al fondo de garantía de depósitos de la FDIC unos US$ 20,000 millones, según la agencia. Esta cantidad se suma a los US$ 2,500 millones que la FDIC perdió al vender Signature Bank a New York Community Bancorp hace una semana.

First Citizens no pagará en efectivo al contado por la operación. En su lugar, ha concedido a la FDIC derechos de revalorización de sus acciones por hasta 500 millones de dólares, una fracción de lo que valía Silicon Valley Bank antes de su quiebra.

La FDIC podrá ejercer estos derechos entre el 27 de marzo y el 14 de abril. La cantidad de efectivo que reciba dependerá del valor de las acciones de First Citizens. Las acciones de First Citizens saltaban un 51% hacia el mediodía del lunes, a 883,43 dólares.

First Citizens, que se describe como el banco que ha completado más transacciones auspiciadas por la FDIC desde 2009, dijo que la empresa combinada sería resistente al contar con una cartera de préstamos y una base de depósitos diversificada.

En virtud del acuerdo, la filial First-Citizens Bank & Trust Company asumirá activos de SVB por valor de US$ 110,000 millones, depósitos por valor de US$ 56,000 millones y préstamos por valor de US$ 72,000 millones.

“La gestión prudente del riesgo seguirá protegiendo a los clientes y accionistas en todos los ciclos económicos y condiciones de mercado”, afirma el comunicado.

First Citizens también recibirá una línea de crédito de la FDIC para fines de liquidez contingente y tendrá un acuerdo con el regulador para compartir algunas pérdidas en préstamos comerciales a fin de proporcionar una mayor protección contra posibles pérdidas crediticias.

Los analistas consideran que la medida es positiva para la estabilidad financiera y el sector del capital riesgo, pero solo hasta cierto punto.

“Creo que la adquisición por parte de First Citizens Bank de la cartera de préstamos y depósitos de SVB no contribuye mucho a resolver el principal problema al que se enfrenta actualmente el sistema bancario estadounidense: los depósitos que abandonan los bancos más pequeños en favor de bancos más grandes o fondos del mercado monetario”, dijo Redmond Wong, estratega de mercado para China de Saxo Markets.

SVB fue el mayor banco que quebró desde la crisis financiera de 2008, cuando los reguladores de California cerraron la entidad el 10 de marzo, desencadenando una enorme agitación en los mercados y aumentando las tensiones en todo el sector bancario mundial.

La crisis de confianza que desencadenó su hundimiento también provocó la quiebra de Signature Bank, cuyos depósitos y préstamos serán absorbidos por una unidad de New York Community Bancorp, y obligó al segundo mayor banco suizo, Credit Suisse , a aceptar un rescate por parte de su rival UBS.

Fuente: Reuters