Walt Disney Co. lanzará un nuevo pase para que los visitantes se suban a las atracciones más rápido en sus parques temáticos de Estados Unidos, pero el costo probablemente estará fuera del alcance de algunas personas. El Lightning Lane Premier Pass estará disponible en cantidades limitadas, debutará en su parque Disneyland de Anaheim, California, el 23 de octubre y en el de Disney World de Orlando, Florida, el 30 del mismo mes.

El pase es para una sola visita a cada una de las atracciones incluidas en la experiencia de fila rápida en los parques temáticos y los visitantes aún deberán de comprar un boleto de entrada para ingresar a los parques.

Es similar al Lightning Lane Single Pass y al Lightning Lane Multi Pass que permite a los visitantes saltarse la fila normal y utilizar la entrada de fila rápida para incorporarse a una fila que suele ser más corta. A muchos visitantes les gusta usar ese tipo de pases para tratar de ahorrar tiempo para que puedan subirse a más atracciones y participar en muchas más experiencias de los parques, como espectáculos y poder conocer a sus personajes favoritos. El nuevo pase, que es similar a algunos que se ofrecen en parques temáticos rivales, está dirigido a brindar una comodidad que algunos visitantes han estado pidiendo.

Uno de los beneficios para los visitantes que compren el Lightning Lane Premier Pass es que no tendrán que elegir una hora específica de llegada a una atracción, lo que marca una diferencia respecto a los otros dos pases de Disney, que requieren que los visitantes seleccionen una hora específica para llegar a las atracciones.

En el parque Disneyland de Anaheim, California, el Lightning Lane Premier Pass tendrá un costo de US$ 400 por persona y día para visitar Disneyland y Disney California Adventure hasta finales de año, siempre y cuando el visitante disponga también de una entrada válida con derecho a visitar ambos parques. A partir del año que viene, los precios variarán en función de la fecha y la demanda, y oscilarán entre US$ 300 y US$ 400 , según la empresa. Los visitantes podrán consultar los precios en la aplicación Disneyland hasta dos días antes de su visita al parque.

En Disney World de Orlando, Florida, el Lightning Lane Premier Pass estará disponible para los visitantes que se hospeden en los hoteles y villas de lujo, así como algunos hoteles del parque. Los precios variarán, dependiendo de la fecha y a cuál parque se pretenda ir (Magic Kingdom, Epcot, Animal Kingdom o Hollywood Studios). Disney señaló que los precios oscilarán de los US$ 129 a US$ 449 por persona en su lanzamiento, y que los precios más altos se producirán en un número limitado de días durante los periodos de máxima afluencia.