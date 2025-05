A dos años de obtener su título en ciencias de la salud pública, Montas no tiene ni idea de qué le depara el futuro.

“He llorado mucho”, dijo. “Mi programa es muy específico. No sé si podré encontrar otra universidad que me admita”.

La decisión del gobierno de revocar el jueves la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio de Harvard ha dejado en el limbo a miles de estudiantes internacionales. Tanto la repentina decisión como el momento en que se ha tomado —después de que se hayan enviado las cartas de admisión para el semestre de otoño y se haya cerrado el plazo para solicitar el traslado a otras universidades— han dejado a los alumnos actuales y futuros sin saber qué hacer.

La medida del gobierno de Trump también se considera un golpe para la posición de EE.UU. en el ámbito empresarial y una ventaja para las universidades rivales de élite del mundo angloparlante. Harvard presentó el viernes una demanda para bloquear la prohibición en un tribunal federal de Massachusetts.

La medida contra Harvard provocó ansiedad, ira y lágrimas a medida que se extendía por el campus de la universidad en Cambridge, Massachusetts, y más allá.

Christopher Rim, un asesor universitario en Nueva York, dijo que recibió cuatro llamadas de familias en la hora siguiente al anuncio. Jada Pierre, estudiante de último año de Harvard, pasó dos horas al teléfono con otros 20 estudiantes redactando el texto de una declaración en la que instaban a la universidad a oponerse a la medida. Fangzhou Jiang, un estudiante chino que cursa un máster en administración pública, dijo que sus chats grupales estaban a rebosar.

“Hay mucha incertidumbre”, dijo Jiang, quien recientemente había estado organizando el alojamiento con su esposa para el próximo año académico. “¿Cómo voy a planificar mi vida, nuestra vida?”.

La medida representa una fuerte escalada en los ataques del presidente Donald Trump contra las universidades de élite, y en particular contra Harvard. La administración ha congelado más de US$ 2,600 millones de la financiación de la universidad y ha cortado las futuras subvenciones en un enfrentamiento cada vez más polémico por la gestión de la universidad del antisemitismo en el campus y las demandas del gobierno de una mayor supervisión.

Harvard ha resistido las demandas de la administración y ha demandado a varias agencias de EE.UU. por bloquear los fondos federales. La universidad calificó el jueves de ilegal la medida contra los estudiantes internacionales.

La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, dijo en una carta a Harvard que podría recuperar su certificación para matricular a estudiantes extranjeros antes del próximo año académico si la universidad proporciona información que incluya los expedientes disciplinarios, grabaciones en vídeo de protestas y registros de actividades ilegales de los estudiantes durante los últimos cinco años. Dio a Harvard un plazo de 72 horas.

Fanta Aw, directora ejecutiva de la organización sin ánimo de lucro NAFSA: Asociación de Educadores Internacionales, dijo que la expulsión de los estudiantes extranjeros tendrá consecuencias a largo plazo para EE.UU. y su cantera de talento.

“Perder las contribuciones de los estudiantes internacionales tendrá un impacto negativo en la comprensión del mundo por parte de los estudiantes nacionales y tendrá graves consecuencias para la fortaleza económica, la seguridad y la competitividad global del país”, afirmó Aw en un comunicado. “Estos resultados van en contra del objetivo declarado por la administración de hacer que Estados Unidos sea más seguro, más fuerte y más próspero”.

Una misión que define la vida

Para los estudiantes de todo el mundo, entrar en Harvard es la culminación de años de duro trabajo. Se trata, sin duda, de la universidad más prestigiosa de EE.UU., con una competencia feroz para ser admitido. Teniendo esto en cuenta, muchos estudiantes no se rendirán fácilmente y se trasladarán a otra universidad, según Jamie Beaton, cofundador junto con Jiang de la empresa de consultoría universitaria Crimson Education.

“Ir a Harvard es, sin duda, una misión que cambia la vida y en la que se han centrado desde que eran jóvenes”, afirma Beaton. “Van a tener mucha fuerza de voluntad para quedarse, porque han trabajado muy duro para entrar en la universidad”.

Casi 6,800 estudiantes de Harvard, el 27% del alumnado total, proceden de otros países, frente al 19.6% en 2006, según datos de la universidad.

Entre ellos se encuentra Shreya Reddy, originaria de la India, que casi ha completado su programa de liderazgo ejecutivo en la Harvard Business School y solo le faltan unos pocos créditos para graduarse. Tenía previsto volver al campus en julio.

Esta mujer de 33 años trabaja para Visa Inc. como directora de programas en Austin y ya ha gastado US$ 86,000 en sus estudios de MBA, incluidas las clases que tenía previsto cursar este verano. Ahora le preocupa no poder graduarse y perder el acceso a la amplia red de antiguos alumnos y contactos que le proporcionaría un título de Harvard, por no hablar del dinero perdido.

“Es muy difícil de asimilar”, afirma. “Ya he pagado las tasas y tengo los billetes de avión reservados. No sé qué significa esto para mí y para otros estudiantes internacionales”.

Pierre, la estudiante de último año de Harvard, dice que coescribió una declaración de un grupo llamado Students for Freedom (Estudiantes por la Libertad), que luego compartió con organizaciones del campus en busca de su apoyo. En ella se instaba a la universidad a utilizar sus recursos para resistir las demandas de la administración y presionar a los funcionarios electos para que rechazaran los ataques.

“Independientemente de lo que pensemos sobre ciertos temas, podemos unirnos y darnos cuenta de que esto es antiamericano y antidemocrático”, dijo Pierre, que es de la zona de Boston. “Están atacando a una comunidad que es fundamental para Harvard”.

Abdullah Shahid Sial, un estudiante de tercer año procedente de Lahore, Pakistán, y copresidente de la Asociación de Estudiantes Universitarios de Harvard, estaba durmiendo en un avión de camino a una conferencia en Japón cuando se hizo pública la carta de Noem. Vio la noticia al aterrizar.

“Es algo que todos esperábamos”, dijo. “Lo que es diferente es que no esperábamos que sucediera tan pronto”.

Hace semanas, los líderes estudiantiles comenzaron a presionar a la universidad para que elaborara un plan de contingencia en caso de que las autoridades federales prohibieran la entrada a los estudiantes internacionales en Harvard, según Sial.

Han instado a los administradores de la universidad a que desempeñen un papel activo para facilitar los traslados, ayudar a los estudiantes con sus solicitudes y ponerse en contacto con otras universidades, en lugar de limitarse a enviar los expedientes académicos.

Sial dijo que conoce a personas en el extranjero que ya han decidido evitar las universidades de Estados Unidos. Tiene conocidos que decidieron estudiar derecho en el Reino Unido en lugar de hacerlo en universidades estadounidenses más prestigiosas que los admitieron, debido a los riesgos que perciben, dijo.

“Incluso si Trump se detiene por completo ahora mismo, creo que llevará años y años reconstruir la confianza que la educación superior estadounidense ha perdido en los últimos meses”, dijo Sial.