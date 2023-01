Los despidos masivos en el sector de la tecnología afectan los departamentos de diversidad, equidad e inclusión (DEI) lo que amenaza las promesas de las empresas de impulsar a los grupos subrepresentados en sus nóminas.

Las vacantes de puestos DEI cayeron un 19% el año pasado, una disminución mayor que la que se registró en los departamentos jurídicos o de recursos humanos, según hallazgos de Textio, que ayuda a las empresas a crear anuncios de trabajo imparciales.

Solo los trabajos de ingeniería de software y ciencia de datos registraron caídas más altas, de 24% y 27%, respectivamente.

Bloomberg News identificó a profesionales DEI que perdieron sus trabajos en las últimas semanas en Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc., Twitter Inc. y Redfin Corp. Muchos dijeron que prevén que sus responsabilidades recaerán en excolegas que siguen en la empresa o en grupos de recursos, que a menudo no reciben compensación por ese trabajo.

Un portavoz de Amazon dijo que las prioridades en términos de DEI no han cambiado y que la empresa sigue comprometida con sus objetivos. Un portavoz de Redfin dijo que la compañía ha invertido en hacer crecer su equipo DEI desde 2021 y, a pesar de un despido reciente, el grupo es más grande que a principios de 2022. Un representante de Meta declinó comentar.

“Me preocupa un poco, no que estos roles queden en cero, sino que haya un aumento en los roles tipo ‘navaja suiza’”, lo que significa que más profesionales DEI se dispersarán a medida que asuman funciones laborales adicionales, dijo Kieran Snyder, directora ejecutiva de Textio. Es probable que el fenómeno no se limite a la tecnología, ya que los despidos afectan a otras partes de la economía.

Disminución de las ofertas de trabajo en todos los roles

En los últimos años hubo un auge en la contratación de minorías. Después de las protestas de Black Lives Matter en 2020, organizaciones de todo tipo prometieron impulsar la diversidad racial y de género. Docenas trajeron a sus primeros directores de diversidad e inclusión. En los tres meses posteriores al asesinato de George Floyd, las ofertas de trabajo para minorías aumentaron un 123%, según datos del sitio de empleos Indeed.

Ahora, justo cuando las empresas de tecnología habían comenzado a progresar, reducen esos equipos antes de cumplir por completo los objetivos o crear fuerzas de trabajo que se parezcan a la población general de Estados Unidos. Maxine Williams, directora de diversidad de Meta, advirtió el año pasado que la reducción de costos retrasaría sus esfuerzos de contratación con diversidad.

“Recortar el personal orientado a DEI ahora, a menos que se haya progresado mucho y se pueda decir ‘misión cumplida’ no es una buena idea”, dijo Angie Kamath, decana de la Escuela de Estudios Profesionales de NYU, que se enfoca en el desarrollo de la fuerza laboral. “Hay algunos riesgos reales”.

En algunos casos, las empresas podrían incluso recaer, dijo Monne Williams, socia de McKinsey & Company con sede en Atlanta.

“La diversidad, la equidad y la inclusión no pueden ser algo que solo se hace cuando los tiempos son buenos”, dijo Williams. “Si se convierte en moneda corriente, las empresas perderán talento”.

En parte, el problema es que las empresas tienden a apoyarse en el enfoque “último en entrar, primero en salir” para los despidos, dijo Brooks Scott, fundador y director ejecutivo de la firma de coaching ejecutivo Merging Path Coaching. “Las empresas se apresuran en pensar en el resultado final, pero cada vez que tratamos de optimizar la velocidad, probablemente vamos a pasar por alto la diversidad, la equidad y la inclusión”.

En cambio, dijo que las empresas deberían considerar la raza, el género y el origen étnico al decidir a quién despedir.