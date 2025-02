El presidente firmó el jueves una medida que ordena al Representante comercial de Estados Unidos y al secretario de Comercio proponer nuevos gravámenes país por país en un esfuerzo por reequilibrar las relaciones comerciales, un proceso amplio que podría tomar semanas o meses en completarse.

Howard Lutnick, el candidato de Trump para dirigir el Departamento de Comercio, dijo a los periodistas que todos los estudios deberían estar completos para el 1 de abril y que Trump podría actuar inmediatamente después.

Los nuevos impuestos a las importaciones se personalizarían para cada país, con el objetivo de compensar no sólo sus propios gravámenes a los bienes estadounidenses sino también las barreras no arancelarias que imponen las naciones en forma de subsidios injustos, regulaciones, impuestos al valor agregado, tipos de cambio y otros factores que actúan para limitar el comercio estadounidense, dijo el funcionario, que informó a los periodistas antes del anuncio.

“He decidido, por razones de equidad, que cobraré un arancel recíproco, es decir, el mismo que los países le cobren a Estados Unidos”, dijo Trump en el Despacho Oval. “En casi todos los casos, nos están cobrando mucho más de lo que les cobramos nosotros, pero esos días ya terminaron”.

Trump dijo a los periodistas que implementaría impuestos a las importaciones de automóviles, semiconductores y productos farmacéuticos, además de los aranceles recíprocos.

La Casa Blanca no proporcionó de inmediato el texto de la directiva de Trump sobre aranceles. Trump citó las barreras en la Unión Europea, incluido el IVA, como ejemplo de a qué busca responder Estados Unidos, mientras que el funcionario dijo que Trump también ha señalado a Japón y Corea del Sur como naciones que, en su opinión, se están aprovechando de Estados Unidos y, por lo tanto, podrían ser objeto de su último impulso.

Los aranceles recíprocos supondrían la medida más amplia de Trump para hacer frente a los déficits comerciales de Estados Unidos y a lo que él califica de trato injusto a las exportaciones estadounidenses en todo el mundo. Trump ya ha impuesto aranceles del 10% a los productos chinos y tiene previsto imponer el mes que viene aranceles del 25% a todas las importaciones estadounidenses de acero y aluminio.

Donald Trump, acompañado por Howard Lutnick, firma una orden ejecutiva sobre aranceles recíprocos en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 13 de febrero. Fotógrafo: Andrew Harnik/Getty Images

Sin embargo, la decisión del presidente de no aplicar los aranceles de inmediato podría verse como una oferta inicial de negociación, siguiendo la misma estrategia que ya ha utilizado para obtener concesiones de México, Canadá y Colombia, en lugar de una señal de que está comprometido a seguir adelante.

El presidente espera mantener una conversación con otros países sobre cómo las políticas existentes han creado un entorno comercial desequilibrado, dijo el funcionario, y está más que dispuesto a reducir los aranceles si los países eligen recortar sus gravámenes o eliminar otras barreras comerciales.

“Es una calle de doble sentido”, dijo Lutnick a la prensa el jueves después de que Trump firmara la orden.

Pero Trump dijo que no prevé conceder exenciones. Señaló que, a pesar de haber eximido a Apple Inc. de los aranceles que impuso a China durante su primer mandato para competir con Samsung Electronics Co. Ltd., este paquete de aranceles “se aplica a todo el mundo”.

Pase lo que pase, las nuevas políticas de Trump han inyectado incertidumbre en la economía mundial, y las empresas y los consumidores están a la espera de ver cómo procede en una decisión que podría perturbar las relaciones comerciales de Estados Unidos con el resto del mundo.

Se prevé que los aranceles recíprocos afecten duramente a las economías menos desarrolladas, donde los aranceles medios sobre los productos estadounidenses son más elevados, según Bloomberg Economics.

Esto difiere de un gravamen universal sobre todas las importaciones, como propuso Trump durante la campaña presidencial de 2024. El funcionario dijo que Trump podría volver a una estrategia arancelaria global más adelante.

Trump anunció su medida apenas unas horas antes de recibir al primer ministro indio Narendra Modi, cuyo país se verá afectado por dichos aranceles más que muchos otros socios comerciales importantes. Trump ha criticado repetidamente las altas barreras arancelarias de la India.

La amplitud del plan arancelario previsto por Trump es asombrosa. También es potencialmente una empresa logística masiva para los trabajadores gubernamentales de Comercio y USTR.

La acción de Trump les abre la puerta para desarrollar análisis y cálculos país por país para casi otras 200 naciones, cada una con sus propios aranceles que contienen miles de códigos arancelarios. Y eso sin mencionar el desafío de calcular el valor de las regulaciones, políticas fiscales y programas de subsidios de otros países.

Trump ha apuntado en repetidas ocasiones al IVA del 15% de la UE. Japón también tiene un IVA, conocido como impuesto al consumo.