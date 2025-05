La empresa de servicios financieros Credit Suisse Servicios AG aceptó este lunes pagar en Estados Unidos una multa de más de US$ 510 millones tras haberse declarado culpable de conspirar para ocultar más de 4,000 millones al servicio de Hacienda estadounidense.

El Departamento de Justicia indicó en un comunicado que su declaración de culpabilidad es resultado de una investigación que ha durado años.

Credit Suisse Servicios AG aceptó el pago por mantener cuentas en Singapur en nombre de contribuyentes estadounidenses que utilizaban cuentas en el extranjero para evadir impuestos y sus obligaciones de declaración en Estados Unidos.

La firma contaba con clientes individuales de alto patrimonio en todo el mundo y según el acuerdo desde el 1 de enero de 2010 hasta julio de 2021 conspiró con empleados, clientes estadounidenses y otras personas para ayudar deliberadamente a esos clientes a ocultar la propiedad y el control de los activos y fondos depositados en el banco.

Esto permitió a esas personas evadir sus obligaciones tributarias en Estados Unidos.

Entre otros actos fraudulentos, desde Credit Suisse se falsificaron registros, procesaron documentos ficticios de donaciones y administraron más de US$ 1,000 millones en cuentas sin documentación de cumplimiento tributario. Al hacerlo cometió nuevos delitos y violó su acuerdo de culpabilidad de mayo de 2014 con Estados Unidos.

El Departamento de Justicia apuntó que tras la fusión de UBS AG Singapur y Credit Suisse AG Singapur, UBS detectó la existencia de cuentas en Credit Suisse AG Singapur que parecían ser estadounidenses no declaradas. UBS congeló algunas cuentas, reveló voluntariamente información sobre las identificadas a la Justicia de EE.UU. y cooperó investigando dichas cuentas.

La resolución de este lunes establece que Credit Suisse Servicios AG y, por extensión, UBS AG deben cooperar plenamente con las pesquisas en curso.

Los acuerdos, no obstante, no ofrecen protección a ninguna persona y en virtud de la declaración de culpabilidad Credit Suisse Servicios AG aceptó pagar US$ 510.6 millones en concepto de sanciones, restituciones, decomisos y multas.