La Reserva Federal debe subir más las tasas de interés para controlar la inflación “en el tiempo oportuno”, dijo el viernes la gobernadora de la entidad, Michelle Bowman, en declaraciones en las que esbozó un argumento de línea dura basado en un posible aumento de los precios de la energía y en la posibilidad de que la batalla contra la inflación tarde años en completarse.

“La inflación sigue siendo demasiado alta y espero que sea apropiado que el Comité (Federal de Mercado Abierto) suba más las tasas y las mantenga en un nivel restrictivo durante algún tiempo para devolver la inflación a nuestro objetivo del 2% en el tiempo oportuno”, dijo Bowman en declaraciones preparadas para un evento de Independent Community Bankers of Colorado.

“Es probable que el progreso sobre la inflación sea lento dado el nivel actual de restricción de la política monetaria”, dijo, señalando que en las proyecciones de las autoridades emitidas por la Fed esta semana la inflación se mantiene por encima del objetivo del 2% “al menos hasta fines de 2025″.

Bowman se mostró partidaria de la decisión adoptada esta semana por la Fed de mantener por ahora su tasa de referencia a un día en la horquilla del 5.25%-5.5%, debido a “datos mixtos” que, junto a los signos de un crecimiento económico “sólido” y continuado, también incluyen cierta desaceleración de la inflación y pruebas de ralentización del crecimiento del empleo.

No obstante, el panorama no está claro, dijo, con un riesgo particular de que “los precios de la energía podrían subir más y revertir algunos de los progresos que hemos visto”.

Las nuevas proyecciones publicadas al final de una reunión de política monetaria de dos días, celebrada el miércoles, mostraron que la mediana de los funcionarios de la Fed espera un alza adicional de las tasas este año. Ninguno espera que los tipos suban más en 2023.

Un funcionario de la Fed prevé que las tasas sigan subiendo hasta superar el 6% en 2024, mientras que al menos 13 de los 19 funcionarios prevén recortes de tipos.