El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió este jueves a su homólogo ruso, Vladímir Putin, un mensaje durante su discurso sobre el estado de la Unión, afirmando que él no cederá ante sus amenazas a la OTAN y Washington no abandonará a Ucrania.

“Mi mensaje para el presidente Putin es claro. No nos retiraremos. No cederemos, yo no cederé. La Historia nos observa”, afirmó el mandatario estadounidense ante las dos cámaras del Congreso.

Biden instó al Congreso a “hacer frente a Putin” y a aprobar el paquete de ayuda militar para Ucrania que ha estado estancado durante meses y ha sido fuertemente afectado por la campaña electoral de cara a las elecciones de noviembre.

“Si Estados Unidos da marcha atrás ahora, pondrá a Ucrania en riesgo. Pondrá a Europa en riesgo. Pondrá en riesgo al mundo libre, y será una invitación para otros que desean hacernos daño”, argumentó el presidente.

Además, Biden reafirmó su compromiso con la OTAN y se refirió con dureza a unos comentarios que hizo recientemente el expresidente Donald Trump (2017-2021), que se encamina sin rivales hacia la nominación republicana de cara a las elecciones de noviembre.

“Un expresidente estadounidense realmente dijo eso, cediendo, ante un líder ruso. Es indignante. Es peligroso. Es inaceptable”, manifestó Biden.

En concreto, durante un mitin electoral en febrero, Trump arremetió contra la OTAN y afirmó que, si dependiera de él, permitiría que Rusia “hiciera lo que quisiera”, incluso atacar a los miembros de la Alianza que no destinan el 2 % de su PIB a defensa, objetivo establecido por la organización transatlántica y que una veintena de miembros no cumplen.

Asimismo, el presidente aprovechó para rendir homenaje al primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, quien estaba entre los invitados de la primera dama de EE.UU., Jill Biden, y cuyo país acaba de convertirse oficialmente en miembro de la Alianza Atlántica.

“¡Señor primer ministro, bienvenido a la OTAN, la alianza militar más poderosa que el mundo haya conocido!”, proclamó Biden, quien durante su carrera, primero en el Senado y luego como vicepresidente de Barack Obama (2009-2017), se ha distinguido por su apoyo a la OTAN.

Aparte del primer ministro de Suecia, la Casa Blanca también había invitado al discurso a la esposa del presidente ucraniano, Olena Zelenska, y a Yulia Navalni, la viuda del líder opositor ruso Alexéi Navalni, quien murió en febrero, provocando vigilias dentro de Rusia e indignación de buena parte de la comunidad internacional.

Pese a la invitación, tanto Zelenska como Navalni rechazaron acudir al discurso.