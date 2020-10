Los grandes bancos estadounidenses publicaron mejores resultados de lo esperado para el tercer trimestre, pero pidieron nuevas medidas de estímulo al gobierno y el Congreso para apuntalar la reactivación.

“Es importante y debe suceder lo más rápido posible”, dijo el director financiero de Citi, Mark Mason , quien agregó que la masiva ayuda oficial ayudó a evitar una ola de morosidad en los pagos de créditos.

Mientras la cuestión sigue en discusión en Washington, directivos de JPMorgan Chase advirtieron sobre una recesión de “doble caída” si no hay ayudas adicionales a la economía. Eso ocurre cuando una recuperación inicial es seguida de un período de contracción económica.

A quienes “más necesitamos ayudar es a las pequeñas empresas y a los desempleados”, opinó el presidente ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, quien añadió que las acciones de Washington determinarán si el banco necesitará hacer reservas más altas para préstamos incobrables.

“Si se obtienen mejores resultados” con un buen paquete de estímulo, “estamos con un exceso de reservas por US$ 10,000 millones”, dijo. Pero si hay una recesión de doble caída, podrían faltar reservas por US$ 20,000 millones, estimó.

Los comentarios se produjeron luego de que JPMorgan Chase y Citigroup publicaran ganancias trimesrtales superiores a lo esperado este martes, y las dos instituciones apartaron menos dinero para cubrirse de eventuales impagos que en trimestres anteriores.

Menos reservas

El JPMorgan Chase reportó ganancias en el tercer trimestre por encima de los pronósticos, de US$ 9,400 millones, 4% más que en igual período del año pasado.

Los ingresos generados por actividades crediticias a particulares y empresas disminuyeron 9%, a US$ 29,900 millones.

Pero luego de reservar más de US$ 10,000 millones en el trimestre anterior para cubrir eventuales incumplimientos de pago de clientes, solo reservó US$ 611 millones en los tres meses de julio a setiembre.

Esto sugiere que el banco no prevé un aumento notable en la morosidad, pese a la crisis por la pandemia.

Como en el segundo trimestre cuando la volatilidad impulsó la actividad de corretaje, JPMorgan nuevamente obtuvo mayores ingresos de su sector de mercados.

Por el contrario, reportó un descenso en los ingresos netos por intereses como consecuencia de las acciones de la Reserva Federal para mantener las tasas bajas e impulsar la economía. El banco espera una contracción económica de 5.4% para el cuarto trimestre en el país, un pronóstico mucho mejor que el anterior.

Citigroup, en tanto, dio cuenta de resultados trimestrales algo por encima de lo proyectado y también reservó menos fondos para eventuales incumplimientos de sus clientes.

El beneficio neto cayó 34% a US$ 3,200 millones en relación a igual período del año pasado. Pero el beneficio ajustado por acción subió a US$ 1.40, por encima de una expectativa de US$ 0.92.

El repliegue de las ganancias es atribuido a una disminución de 7% en el volumen de negocios, a US$ 17,300 millones, un alza de los gastos y previsiones mayores a las del año pasado para amortizar el costo del crédito, explicó el banco.

El monto guardado para afrontar el eventual impago de préstamos, fue de US$ 2,200 millones, muy por debajo de los US$ 7,900 millones del trimestre precedente.

“El programa de estímulo que se anunció (en marzo, por US$ 2.2 billones) ha sido bastante beneficioso. Ha servido de puente para muchos consumidores”, explicó Mason. “Cuanto más tiempo pasemos sin algún tipo de vacuna que se haya testeado y probado, mayor será la necesidad de un estímulo adicional”.