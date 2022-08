El gasto anual de poseer y operar un automóvil nuevo en Estados Unidos en el 2022 aumentó el 11% con respecto al año anterior, y en Florida es cinco puntos porcentuales adicionales mayor, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, en inglés).

El informe de la AAA “Sus costos de conducción 2022″ detalla que ese costo es US$ 10,728 anuales o US$ 894 por mes en el país y US$ 11,279 en Florida, un 5% más que el promedio del conjunto del país, según un comunicado divulgado por la AAA.

“Los altos precios de la gasolina no solo están cambiando los hábitos de conducción de los estadounidenses, sino también la forma en que piensan acerca de futuras compras de automóviles”, dijo el portavoz de la AAA, Mark Jenkins.

“Los consumidores están prestando más atención a los costos operativos como el combustible, el mantenimiento y el seguro”, subrayó sobre qué factores valoran más los conductores de Estados Unidos a la hora de adquirir un vehículo nuevo.

La AAA indica que los precios de la gasolina experimentaron un aumento destacado en la primera mitad del 2022, elevando el costo de propiedad de un automóvil.

Para el estudio de este año, los costos de combustible se proyectaron con base en un promedio ponderado de los cinco primeros meses del 2022.

Respecto a los vehículos eléctricos, la AAA señala que el propietario de este tipo de automóvil gastará alrededor de cuatro centavos de dólar por milla (1.6 kilómetros) para recargarlo en casa, mientras que el propietario de uno a combustible gastará un promedio de 18.4 centavos por milla en una gasolinera.

Suponiendo que ambos conduzcan 15,000 millas (24,000 kilómetros) al año costaría aproximadamente US$ 2,700 al año para el vehículo a gasolina y US$ 600 anuales cargar el vehículo eléctrico, una diferencia de US$ 2,100 para un periodo de 12 meses.

Más allá del ahorro de combustible, los vehículos eléctricos tienen los costos más bajos de mantenimiento, reparación y llantas, según la organización sectorial estadounidense.

La AAA lanzó este año una calculadora de costos en línea, herramienta que permite a los consumidores determinar los gastos generales de conducción de un vehículo.