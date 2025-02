El fabricante de juguetes con sede en El Segundo, California, primero buscará hacer más eficiente su cadena de suministro o reubicar parte de la producción antes de decidir si trasladar el gasto adicional a los consumidores, dijo el director ejecutivo, Ynon Kreiz , en una entrevista el martes.

El sábado, Trump introdujo un arancel del 10% a los productos fabricados en China, donde Mattel obtiene aproximadamente el 40% de sus productos. Eso es más bajo que la industria mundial de juguetes, que obtiene aproximadamente el 80% de sus productos del país, dijo.

Trump también había ordenado aranceles del 25% sobre las importaciones de México, donde Mattel obtiene casi el 10% de sus productos. El lunes, Trump suspendió esos gravámenes durante al menos 30 días después de que el país se comprometiera a desplegar un mayor número de soldados para patrullar su frontera con Estados Unidos.

“A medida que buscamos tomar medidas de mitigación, comenzamos con nuestra cadena de suministro, pero la fijación de precios también es una de las opciones que estamos considerando”, dijo Kreiz . “Trabajaremos en estrecha colaboración con nuestros socios minoristas y nos aseguraremos de tener la variedad adecuada de productos disponibles a precios asequibles”.

Mattel anunció el martes unas ventas y ganancias que superaron las expectativas de los analistas para el cuarto trimestre. Los ingresos del trimestre aumentaron un 1.6% hasta los US$ 1,650 millones. Las ganancias por acción, tras los ajustes, subieron hasta los 35 centavos, cuando los analistas esperaban 20 centavos. Los controles de costos elevaron los márgenes brutos a más del 50%.

El segmento de más rápido crecimiento de Mattel fue la categoría de vehículos de juguete, impulsado por el desempeño de su marca Hot Wheels, que compensó parcialmente las caídas en la demanda de Barbie y artículos para bebés.

Las ventas totales cayeron un 1.1% el año pasado en medio de una débil demanda de juguetes. Mattel prevé que los ingresos vuelvan a crecer en 2025, con un aumento previsto de las ventas netas de hasta un 3%. El beneficio operativo ajustado debería estar entre US$ 740 millones y US$ 765 millones, y la empresa apunta a recomprar acciones por valor de US$ 600 millones.

Bajo la dirección de Kreiz, Mattel ha buscado diversificar su negocio de juguetes adaptando algunas de las marcas más conocidas de la compañía, como los autos miniatura Matchbox y las muñecas Polly Pocket, en películas, programas de televisión y videojuegos.

En 2023, la película Barbie de Mattel, estrenada por Warner Bros. Discovery Inc., se convirtió en la película más taquillera en la historia de ese estudio y contribuyó con aproximadamente US$ 100 millones a los ingresos operativos de Mattel ese año.