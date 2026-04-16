Un gran jurado estadounidense imputó por homicidio involuntario a un médico en Florida que removió el hígado en lugar del bazo durante una cirugía, lo pudo haber causado la muerte del paciente, un hombre de 70 años, informó la Oficina del Alguacil del Condado de Walton.

El médico Thomas Shaknovsky está detenido tras el fallecimiento en agosto de 2024 de un paciente originario de Muscle Shoals, del vecino estado de Alabama, tras una cirugía llamada esplenectomía laparoscópica, un procedimiento considerado seguro y poco invasivo.

Esto “resultó en una pérdida catastrófica de sangre y en la muerte del paciente en la mesa de operaciones”, expuso el comunicado del Alguacil del Condado de Walton, ubicado en el noroeste de Florida.

Por ello, el gran jurando encontró que las acciones dentro del quirófano son “causa probable” de conducta criminal bajo la ley de Florida.

“Nuestro trabajo es seguir los hechos a dondequiera que nos guíen, sin miedo o favor. El gran jurado ha hablado y es nuestra responsabilidad garantizar que los cargos se lleven a cabo mediante el proceso legal apropiado. Nuestros pensamientos están con la familia de la víctima”, declaró el alguacil, Michael Adkinson .

Las autoridades detuvieron a Shaknovsky el lunes en Miramar Beach y lo trasladaron a la cárcel del Condado de Walton, donde espera su primera aparición ante la corte.

Florida es uno de los principales destinos de turismo médico en Estados Unidos, con entre 300,000 y 400,000 visitantes por este propósito al año, según un reporte de la Cámara de Comercio de Florida.

El presunto caso de negligencia ocurre apenas meses después de que, en enero, una pareja estadounidense de raza blanca demandó a una clínica de fertilización asistida en Florida por implantarle un embrión erróneo a la madre, quien se dio cuenta de que la bebé no era de ellos después de dar a luz porque la niña es de raza negra.