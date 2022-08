“Penguin y Simon & Schuster compiten hoy”, dijo el abogado del Departamento de Justicia John Read en los argumentos finales de la demanda federal de la agencia en Washington para bloquear el acuerdo. “La fusión terminará con esa competencia”, y agregó que “presentamos este caso porque la mejor protección para los autores es una competencia sólida”.

Pero Daniel Petrocelli, abogado de Penguin Random House y su matriz Bertelsmann ES, dijo que el Gobierno malinterpreta el mercado e ignora el valor de las editoriales más pequeñas como WW Norton & Co. Inc. y The Walt Disney Co.

“La única razón por la que estamos aquí es que el Gobierno ha creado un mercado artificial con concentración artificial y daño artificial”, dijo Petrocelli.

Las cinco editoriales de libros más importantes: Penguin, Simon & Schuster, Harpercollins Publishers LLC, Hachette Book Group Inc. y Macmillan Publishers Inc., frecuentemente denominadas las cinco grandes, representan el 90% de los libros más vendidos y aquellos en los que el autor recibe pagos por adelantado por su trabajo, dijo Read del Departamento de Justicia.

La combinación de Penguin y Simon & Schuster controlaría alrededor del 49% de ese mercado y probablemente reduciría los pagos de los autores entre un 4% y un 11%, dijo. El experto económico del Departamento de Justicia testificó que eso disminuiría los anticipos de los escritores en US$ 100,000 en promedio.

Esa alta participación de mercado hace que el acuerdo sea ilegal según la ley antimonopolio de Estados Unidos a menos que la defensa muestre evidencia que demuestre que es probable que nuevas empresas ingresen al mercado o que los ahorros de costos producto del acuerdo superan el daño potencial, dijo Read.

En los últimos 30 años, ninguna editorial ha ingresado al mercado y se ha vuelto tan fuerte como las cinco grandes, incluyendo a Amazon.com Inc., que ahora publica sus propios libros además de venderlos, dijo.

Si bien Penguin prometió que las impresiones de Simon & Schuster aún podrán ofertar contra las divisiones de Penguin después de la fusión, Read dijo que no es posible aplicar esa promesa y podría ser revocada en cualquier momento.

Pero Petrocelli de Penguin dijo que la mayoría de los libros, alrededor del 60%, se venden a los editores a través de negociaciones bilaterales con un agente del autor, no las licitaciones en las que se ha centrado el Departamento de Justicia. Cuando se llevan a cabo las licitaciones, los agentes determinan cuáles de los sellos editoriales están invitados a participar, dijo.

Stephen Fishbein, un abogado de Simon & Schuster y su matriz ViacomCBS, recientemente rebautizada como Paramount Global, dijo que las otras tres de las cinco grandes editoriales estaban “listas para aprovechar” cualquier vacante creada por una combinación de Penguin y Simon & Schuster. Editores más pequeños como Amazon, Disney y Scholastic Corp. también se aprontaban a competir.

“Tienen los recursos, tienen la experiencia”, dijo Fishbein.