Los criptoactivos perdieron casi US$ 800,000 millones en valor de mercado durante el mes pasado, tocando un mínimo de US$ 1.4 billones el martes, según el sitio de datos CoinMarketCap, ya que el fin de la política monetaria expansiva reduce el apetito por los activos de riesgo.

El bitcóin, que representa casi el 40% del mercado de criptomonedas, tocó el martes un mínimo de 10 meses, antes de repuntar hasta los US$ 31,450, sólo seis días después de haber tocado los US$ 40,000. Operaba con una baja de más del 54% desde su máximo histórico del 10 de noviembre de US$ 69,000.

Los precios de los activos digitales se han desplomado, reflejando el desplome de la renta variable ante el temor de que se produzcan subidas agresivas de las tasas de interés en todo el mundo para evitar una inflación en máximos de varias décadas. El Nasdaq, con un alto componente tecnológico, bajaba un 28% desde su máximo histórico de noviembre del 2021.

El valor total del mercado de criptomonedas era de US$ 2.2 billones el 2 de abril, muy lejos de su máximo histórico de US$ 2.9 billones a principios de noviembre, según CoinMarketCap.

“El bitcóin sigue estando muy correlacionado con las condiciones económicas más amplias, lo que sugiere que el camino que queda por delante lamentablemente podría ser rocoso, al menos por el momento”, dijo el proveedor de datos de cadena de bloques Glassnode en una nota.

Los signos de debilidad en las criptomonedas estables, que suelen ser más seguras, asustaron aún más a los inversores. TerraUSD, la cuarta mayor criptomoneda estable del mundo, perdió un tercio de su valor el martes al perder su vinculación con el dólar.

A pesar de la caída del precio del bitcóin, los fondos y productos vinculados a él registraron entradas de US$ 45 millones la semana pasada, ya que los inversores aprovecharon la debilidad del precio, según la gestora de activos digitales Coinshares en un informe publicado el lunes.

“Una enorme cantidad de liquidez ha inflado algunas de estas criptodivisas”, dijo Sebastien Galy, estratega macro senior de Nordea Asset Management. Galy espera que las criptomonedas, también correlacionadas con las acciones de alto crecimiento, se vean presionadas a medida que varios bancos centrales endurezcan su política monetaria.