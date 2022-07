Los costos de las centrales de energías renovables están aumentando después de años de disminuciones debido al aumento de los precios de los materiales, el envío y la mano de obra, según un informe de BloombergNEF.

Pero los costos de las centrales que funcionan con carbón y gas natural están aumentando aún más rápido en medio del alza de los precios mundiales de la energía tras la invasión rusa a Ucrania. Como resultado, los nuevos proyectos eólicos y solares costa adentro cuestan cerca de un 40% menos que las centrales a carbón o gas construidas desde cero, y la brecha se está ampliando.

Los costos de las plantas renovables se desplomaron durante una década mientras aumentaba la producción de equipos solares y eólicos y mejoraban las tecnologías, pero el caos en las cadenas de suministro provocado por la pandemia puso fin el año pasado a esas disminuciones sostenidas, según la encuesta semestral de BNEF sobre el costo nivelado de la energía. La medida tiene en cuenta el costo de construcción y operación de nuevas instalaciones energéticas.

Los costos de nuevas instalaciones eólicas costa adentro se elevaron un 7% en el primer semestre de este año con respecto al mismo período del 2021, mientras que las plantas solares de eje fijo aumentaron un 14%, según la última actualización de la unidad de análisis y datos de energía de Bloomberg, publicada el jueves.

“Estos aumentos de costos marcan una mala racha para las energías renovables, pero no un punto de inflexión”, señaló en un comunicado Amar Vasdev, uno de los autores del informe.

“Vemos un regreso a las trayectorias de disminución de los costos de la tecnología a largo plazo mientras la demanda continúa siendo sólida, las presiones de las cadenas de suministro se alivian y la capacidad de producción, particularmente en China, vuelve a estar operativa”.

La energía generada en nuevas plantas eólicas costa adentro ahora cuesta cerca de US$ 46 por megavatio-hora, mientras que el costo en plantas solares a gran escala es de US$ 45 por megavatio-hora. En comparación, las nuevas plantas a carbón cuestan US$ 74 por MWh, mientras que las centrales a gas tienen un costo de US$ 81 por MWh.