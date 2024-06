Perú y Argentina, que vuelven a cruzarse este sábado en una Copa América después de 17 años, cuentan con una larga lista de enfrentamientos en el torneo, que abarcan 8 decenios llenos de anécdotas; desde el primero en Lima, en 1927, cuando un embajador dio un pase de gol, hasta el último, en 2007 en Venezuela, que vio el primer gol de Leo Messi en el torneo.

Argentina y Perú se han enfrentado en 17 ocasiones, con un balance claramente favorable a la Albiceleste, que ha ganado 12 partidos y solo ha perdido tres duelos y empatado dos. Pero, más allá de los números, la serie dejó momentos memorables para la historia del torneo.

1. Un embajador con alma de ‘10′ (27/11/1927)

Se llamaba Miles Poindexter, había sido senador por los demócratas y los republicanos, y por algún error de transcripción -profusamente repetido en la época de internet- ha pasado a la historia de la Copa como Mr. Poixdater.

En el Sudamericano de Lima, en 1927, fue invitado a hacer el saque de honor del partido entre Perú y Argentina y ataviado con chaqué, sombrero de copa y bastón, dio un puntapié inicial que se convirtió en una asistencia. Su pase lo aprovechó Manuel Seoane para marcar el gol más rápido de la historia del torneo. Fue anulado y, a partir de ese momento, se cambió la norma que consideraba el puntapié inicial como el comienzo del partido. A Argentina prácticamente le dio igual, porque a los 50 segundos ya se había puesto por delante con un gol de ‘Nolo’ Ferreira y acabó goleando por 1-5.

2. ‘Lolo Fernández se estrena como goleador con la bicolor (20/01/1935)

Teodoro ‘Lolo’ Fernández es una de las grandes leyendas del fútbol peruano. Goleador implacable, su imagen con la redecilla en la cabeza es uno de los iconos del fútbol sudamericano de los años 30 y 40.

Autor de 24 goles en 32 partidos con la Blanquirroja, Lolo Fernández comenzó su cuenta en un Sudamericano y frente a Argentina, el 20 de enero de 1935, una semana después de debutar como internacional ante Uruguay.

No valió para que Perú ganase (1-4), pero fue el comienzo de una trayectoria que le ha llevado a figurar aún entre los mejores artilleros de la historia de la Copa, con 15 goles, empatado en el tercer puesto con Severino Varela y a dos de Zizinho y Tucho Méndez.

3. El día que Reyna silenció el Monumental (27/06/1987)

Luis Reyna ha pasado a la historia como uno de los dos marcadores más implacables a los que se enfrentó Diego Maradona en su trayectoria. El otro es el italiano Claudio Gentile, que le sacó del Mundial de 1982.

“En una jugada, pisé mal y salí de la cancha, para que me viera el tordo (doctor). ¡Y el tipo me siguió hasta el borde de la cancha! Cuando volví, se me paró otra vez al ladito, el cabeza de termo…”. Así contaba ‘El Diego’ en su biografía cómo eran los marcajes de Reyna, protagonista de los dos partidos de las eliminatorias del Mundial de México’86 que a punto estuvieron de dejar fuera al equipo de Carlos Bilardo.

En la Copa América de 1987, como local y ya campeón del mundo, podía haber la revancha. Y la hubo... pero de Reyna que se sacó la imagen de jugador que solo sabía enfocarse en la marca personal. En Buenos Aires, Maradona adelantó a Argentina (m.47), pero Reyna empató de cabeza doce minutos después, para silenciar el Monumental.

4. Un resbalón le dio a Perú su última victoria (21/06/1997)

“La pateé cayéndome, porque había llovido, pero la pateé por patear, no la coloqué”. El último triunfo de Perú ante Argentina en Copa América fue hace 27 años y fue inesperado.

Perú acudió a Bolivia con un equipo B, porque estaba enfocada en las eliminatorias mundialistas, y contra pronóstico derrotó en cuartos de final a la Albiceleste gracias a los goles de Eddy ‘diablo’ Carazas, al afortunado resbalón que contaba Martín Hidalgo y a un penalti que le tapó Miguelón Miranda a Marcelo Gallardo, quien también de penalti anotó el único tanto argentino. Ha sido la última vez que la Blanquirroja dejó en el camino a la Albiceleste.

5.- Messi marca su primer gol en una Copa América (09/07/2007)

Leo Messi ya había triunfado en el Barcelona e, incluso, jugado y marcado en un Mundial, pero le quedaba la Copa América. En Barquisimeto, durante la Copa América de Venezuela, comenzó la cuenta, al anotar el segundo de los cuatro que endosó su selección a Perú, tras una gran asistencia de Román Riquelme. Diecisiete años después, con 13 goles en su haber, el reto es alcanzar a Zizinho y Tucho Méndez.