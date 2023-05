El Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, Capítulo Perú (CEAP-Perú), rechazó las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sobre la suspensión de las relaciones económicas y comerciales con Perú.

“Esta declaración atenta contra la libre iniciativa privada y el espíritu de la Alianza del Pacífico”, manifestó el consejo.

En ese sentido, resaltó que la relación económica ente ambos países está enmarcado en el Tratado de Libre Comercio bilateral y varios tratados multilaterales, tales como el CPTPP, APEC, la OMC y la Alianza del Pacífico.

“En efecto, la relación económica y comercial entre nuestros países no ha dejado de crecer. En el año 2012, el valor total del comercio fue de US$ 1,200 millones y para el año 2022, esa cifra duplicó y ascendió a US$ 2,852 millones”, recordó.

“Esta cifra representa las exportaciones de 817 empresas peruanas de las cuales más del 40% son Mypes. De igual manera, las empresas mexicanas han invertido más de US$ 17,000 millones en Perú, generando miles de puestos de trabajo y bienestar en ambos países”, agregó.

En ese sentido, el CEAP-Perú reafirmó que el sector privado seguirá con su firme compromiso con la defensa de los principios de la Alianza del Pacífico, las instituciones, las buenas relaciones y el crecimiento económico y social de sus pueblos.

