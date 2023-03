La compañía Coelba, una unidad de Neoenergia SA, canceló una venta de deuda que tenía programada luego de que los suscriptores recurrieran a la llamada cláusula de “flexibilidad del mercado” que permite cambios en las condiciones, según personas familiarizadas con el asunto. La firma había anunciado una emisión de 1,500 millones de reales (US$ 290 millones) en bonos locales el 9 de enero, pocos días antes de que Americanas sacudiera los mercados al revelar un hueco contable de US$ 3,900 millones.

El minorista de artículos deportivos Grupo SBF SA y la empresa de servicio de agua Cia de Saneamiento Basico do Estado de São Paulo también descartaron planes iniciales de emitir bonos locales, agregaron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las discusiones no son públicas. El mes pasado, la cadena de tiendas de mascotas Petz ya había pospuesto una venta de bonos.

LEE TAMBIÉN: Abren investigación sobre ingreso irregular de joyas para Bolsonaro

Neoenergia, Grupo SBF y Sabesp no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

El minorista Americanas sorprendió a los inversionistas a mediados de enero, cuando anunció “inconsistencias” que aumentaban artificialmente las ganancias y reducían los pasivos informados a la mitad. En aproximadamente una semana, la empresa se declaró en bancarrota.

La noticia intensificó preocupaciones de una “contratación crediticia” en la economía más grande de América Latina, lo que provocó un aumento en los diferenciales de bonos y una disminución del apetito. Los bonos corporativos brasileños lideraron las pérdidas entre sus pares regionales después de que la turbulencia debilitara aún más las perspectivas para las empresas que ya lidian con altas tasas de interés.

Las empresas brasileñas han emitido alrededor de 18,450 millones de reales en bonos nacionales este año, una caída del 38% respecto al mismo período de 2022, según datos compilados por Bloomberg.