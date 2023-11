El acuerdo de Broadcom Inc. con el fabricante de software VMware Inc. recibió una lista de condiciones que debe cumplir para obtener la aprobación de los reguladores chinos, en el último obstáculo para la fusión por US$ 61,000 millones de las empresas.

Las condiciones están vinculadas a la forma en que las empresas venden sus productos en el mercado chino, incluyendo garantizar que el software de servidor de VMWare sea interoperable con el hardware local, señaló el martes el regulador en un comunicado. El regulador del mercado estatal chino afirmó que aprobará el acuerdo si se cumplen estas condiciones y que tiene derecho a supervisar e inspeccionar el cumplimiento de las restricciones por parte de las empresas. La combinación del fabricante de chips estadounidense y la empresa de software en la nube es una de las mayores fusiones tecnológicas de la historia y ya había recibido el visto bueno de la UE, Reino Unido, Corea del Sur y Japón. LEA TAMBIÉN: Broadcom planea cerrar el miércoles la compra de VMWare por US$ 69,000 millones Las empresas aún necesitaban la aprobación de China, cuyos reguladores han bloqueado otras grandes fusiones en los últimos años, y habían retrasado el cierre del acuerdo. El acuerdo expiraba el 26 de noviembre y las empresas habían dicho previamente que planeaban cerrar la combinación a finales del mes pasado. Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.