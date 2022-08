El resultado está trastornando el comercio, mientras Rusia trata de aislarse de nuevas interrupciones recurriendo a productos de países que no se han sumado a las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados. Moscú también está reescribiendo las normas para permitir que su fondo soberano invierta en las monedas de China, India y Turquía, luego de que las sanciones bloquearon las compras en euros y dólares.

“Aparte de los autos chinos, no hay nada”, dijo Vladímir, un ejecutivo de la industria metalúrgica que compró un nuevo SUV Tiggo de Chery Automobile Co. en Moscú este mes. No quiso dar su apellido.

“Sin embargo, hay una buena cantidad de opciones y, sorprendentemente, los autos son muy buenos”, señaló.

La guerra ha acelerado la inclinación de Rusia hacia Asia, y los cambios que antes llevaban años se han producido en meses. La transformación pone en marcha un proceso que comenzó casi al principio de las más de dos décadas de Gobierno de Putin, con cambios similares en la economía, desde el sector bancario hasta las ventas de energía.

Las ventas de vehículos de Great Wall Motor Co. y Geely Automobile Holdings Ltd. se mantuvieron estables en julio, a pesar de que el mercado de automóviles se desplomó un 75% en comparación con el año anterior, lo que llevó a sus marcas a las filas de los autos más vendidos. El trimestre pasado, el 81% de las importaciones de automóviles nuevos fueron chinas, frente al 28% del primer trimestre, según datos de Avtostat.

En un informe del 24 de agosto, el banco central ruso señaló que la confianza empresarial en el comercio de automóviles se volvió positiva por primera vez desde la invasión de febrero, ya que el mercado pasó de los productores europeos a los vehículos asiáticos.

Samsung destronado

El mercado de teléfonos inteligentes también ha dado un vuelco a favor de China, y Apple Inc. y Samsung Electronics Co. han suspendido sus envíos. Aunque sus productos están disponibles a través de importaciones paralelas, o grises, que no cuentan con la aprobación de los fabricantes, estas ventas pueden desanimar a los consumidores porque son más caras y no tienen garantía.

Xiaomi Corp. fue el fabricante de teléfonos inteligentes más vendido de Rusia en el segundo trimestre, destronando a Samsung, y tres de las cinco primeras marcas eran chinas, según Mobile TeleSystems PJSC, el principal operador móvil del país.

“Se está produciendo una redistribución”, dijo Alexey Zaitsev, director de la división de telecomunicaciones de la plataforma de comercio electrónico Ozon Holding Plc. “Estamos viendo una mayor demanda de teléfonos inteligentes Android de marcas chinas”.

La demanda de televisores chinos casi se duplicó después de la invasión, ya que las empresas japonesas y coreanas detuvieron los envíos, informó el mes pasado el periódico Izvestia, citando a minoristas en línea.

El auge se produce en un momento en que las ventas al por menor han sufrido su peor caída desde la pandemia de coronavirus, reduciéndose cerca de un 10% mensual en términos anuales entre abril y junio. El gasto de los hogares en Rusia representa más de la mitad del producto interior bruto.