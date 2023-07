El país sudamericano ofreció bonos vinculados a la sostenibilidad con vencimiento en 2037 y denominados en pesos chilenos, según una fuente con conocimiento directo, que pidió no ser identificada porque no está autorizada a hablar sobre el tema. Se espera que el precio de la nueva deuda se fije el jueves, y las conversaciones iniciales sugieren un rendimiento en el segmento alto del 5%, señaló la persona.

La tasa de interés pagadera de los nuevos bonos aumentará en 15 o 30 puntos básicos a partir de mayo de 2034, a menos que Chile alcance ciertos umbrales relacionados con las emisiones de dióxido de carbono y el porcentaje de mujeres en los directorios de las empresas.

La operación está siendo gestionada por Bank of America, Citigroup Inc., Itaú BBA y JPMorgan Chase & Co.

Este año, Chile ya ha vendido alrededor de US$2,500 millones en deuda denominada en pesos a inversionistas extranjeros, según datos recopilados por Bloomberg. El peso ha subido un 4.5% frente al dólar en lo que va de 2023.

(Foto: Bloomberg)

La deuda en moneda local emitida en los mercados extranjeros ha ganado popularidad en América Latina en los últimos meses gracias al desempeño superior de las monedas locales y al aumento de los costos de endeudamiento en dólares. Perú, Uruguay y otros países han optado por este tipo de operaciones atípicas.

Chile ya había recurrido a los mercados internacionales el mes pasado con la emisión de un bono en euros de €750 millones y US$2,250 millones de deuda en dólares.