El presidente Jair Bolsonaro evalúa movilizar al Ejército para combatir los incendios en la Amazonía, bajo presión de los dirigentes del G7 y de convocatorias a manifestaciones contra su gobierno dentro y fuera de Brasil.

“La tendencia es esa”, dijo Bolsonaro a periodistas, precisando que el anuncio podría efectuarse esta misma mañana.

El G7 de las principales economías occidentales indicó que pretende dar una respuesta “concreta” a los incendios, en su cumbre de este fin de semana en Biarritz.

“La magnitud de los incendios (...) es preocupante y amenazante no solo para Brasil y otros países afectados, sino también para todo el mundo”, justificó la jefa del gobierno alemán, Angela Merkel, por medio de su portavoz.

Francia e Irlanda indicaron por su lado que si Brasil no cumple con sus compromisos ambientales, podría verse amenazado el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur.

Celebridades como Madonna, Ricky Martin, Novak Djokovic o Leonardo DiCaprio acentuaron la presión y organizaciones no gubernamentales llamaron a movilizaciones frente a embajadas y consulados de Brasil, aunque usando en numerosas ocasiones fotos antiguas o que no son de la región amazónica.

Con gritos de “Salven la Amazonía” y “Bolsonaro tiene que irse”, cientos de personas se manifestaron ante la embajada de Brasil en Londres.

Los incendios en Brasil aumentaron 85% en lo que va del año respecto al mismo periodo del 2018. Datos satelitales del Instituto de Investigaciones Espaciales (INPE) cuentan que hasta el 22 de agosto hubo 76,720 puntos de incendio -1,384 más que la víspera- , con un 52.6% en la región amazónica.

Otros 29.8% son localizados en el Cerrado (la sabana brasileña) y el resto en otros biomas, como la Mata Atlántica y el Pantanal, en algunos casos con efectos en países vecinos como Bolivia y Perú.

Brasil se encuentra en temporada seca, cuando los incendios son frecuentes, aunque especialistas coinciden en que el fuerte aumento de los focos se debe a la deforestación, que también según datos del INPE y otras instituciones aumentó exponencialmente en los últimos meses.

Un estudio del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM) mostró el jueves que los diez municipios con mayor número de incendios forestales este año son también los que tienen las mayores tasas de deforestación.

El alcalde de Manaos, la capital del estado Amazonas, Arthur Virgílio Neto, fustigó a Bolsonaro, en un discurso ante la Semana del Clima de América latina y el Caribe que este viernes se cierra en Salvador (noreste).

“El mundo ya no tolerará más una gobernanza irresponsable en la Amazonía (...). Negar el calentamiento global no es serio, no es inteligente”, declaró.

Bolsonaro busca recuperar la iniciativa

Bolsonaro respondió inicialmente tratando de hacer vibrar la fibra nacionalista de los brasileños. El jueves, denunció una actitud “colonialista” del presidente francés Emmanuel Macron, por haber propuesto llevar el tema al G7.

“Lamento que el presidente Macron intente instrumentalizar una cuestión interna de Brasil y de otros países amazónicos para lucro político personal”, tuiteó el mandatario de ultraderecha.

Pero eso no resultó suficiente, tanto por la presión internacional como, según medios de prensa, por la preocupación de sectores del agronegocio que temen ver afectadas sus exportaciones.

Por la noche, Bolsonaro convocó a una reunión ministerial de emergencia y el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, anunció la próxima creación de una “fuerza tarea” integrada por la policía y por representantes de las áreas gubernamentales a cargo de temas de minería, agricultura y asuntos indígenas, entre otras.

Los incendios provocan también preocupación por la calidad del agua y del aire en varias localidades.

El teniente Lucas de Souza Brito, que comanda la operación Abafa contra crímenes ambientales en Mato Grosso (centro-oeste), señaló “un aumento” de enfermedades respiratorias y apuntó que es posible percibir más polvo a consecuencia de los incendios.

“Aquí la mayor parte de los incendios son por acción humana para transformar la tierra, pero también tenemos incendios forestales”, dijo por teléfono el teniente Brito, contactado por teléfono en la localidad de Nova Ubiratá, donde se halla en misión.

“Sentimos la falta de aire (...) lo que pedimos es que piensen en el futuro, esto nos afecta a todos”, dijo a la AFP Samir de Souza, residente en Porto Velho (capital del estado de Rondonia).