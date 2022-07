La moneda digital más grande avanzó hasta un 10% a US$ 23,684, un nivel en el que estuvo por última vez a mediados de junio, o justo después del colapso de la plataforma cripto Celsius Network. Ether en un momento avanzó casi el 11%. Solana también logró un alza porcentual de dos dígitos.

El bitcóin ha luchado por escapar de un rango de US$ 19,000 a US$ 22,000 mientras inversionistas curan sus heridas tras una baja provocada por el ajuste de la política monetaria y exacerbada por el colapso de Celsius y la criptomoneda estable terraUSD en mayo. Ha cedido desde un récord de casi US$ 69,000 en noviembre.

“Creo que sucedió lo peor”, dijo el director ejecutivo de Galaxy Digital, Mike Novogratz, en el evento Bloomberg Crypto Summit. Novogratz reiteró que todavía mantiene un pronóstico a cinco años de US$ 500,000.

Una ruptura sostenida por encima de los US$ 22,000 podría renovar el impulso especulativo que puede apoderarse de los criptoactivos en un abrir y cerrar de ojos. Las expectativas para las alzas de tasas de la Reserva Federal son menos agresivas ahora, lo que puede ayudar.

Ether extiende un repunte que comenzó la semana pasada después de que desarrolladores de la cadena de bloques de Ethereum dieran un objetivo para la actualización de software que se proyecta que reducirá el uso de energía de la red.

Los altcóins a menudo superan al bitcóin en los repuntes y tienen un rendimiento inferior cuando los precios están a la baja, en parte porque son las favoritas de los operadores más especulativos y tienden a ser menos líquidas.

El reciente repunte de bitcóin ha reducido su pérdida este año a alrededor del 50%. El valor de mercado general de los tokens digitales ha vuelto a alcanzar el nivel de US$ 1 billón.