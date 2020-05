El Banco de Inglaterra no está considerando llevar las tasas de interés por debajo de cero, dijo el gobernador Andrew Bailey, aunque se negó a descartar por completo esa medida.

“Siempre es prudente, y particularmente en estas circunstancias, no descartar nada para siempre”, dijo Bailey durante un seminario web organizado por el Financial Times. “No es algo que estemos planeando o contemplando actualmente”.

Los bancos centrales de otras partes de Europa y Japón han llevado las tasas de interés a niveles negativos con resultados mixtos. La idea es disuadir a los bancos de retener el exceso de efectivo y alentar los préstamos, aumentando la inversión empresarial y el gasto del consumidor.

El BoE redujo su tasa bancaria dos veces en marzo a un mínimo histórico de 0.1%.

