Los expresidentes de Chile emitieron este domingo su voto en el plebiscito para reemplazar la actual Constitución , escrita durante la dictadura de Augusto Pinochet y parcialmente reformada en democracia, con opiniones diversas sobre si aprobar o rechazar una propuesta tutelada por la derecha y la extrema derecha.

Una de las más madrugadoras fue la antigua mandataria socialista Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018), quien cerca de las 9:20 hora local se acercó hasta el Colegio Bicentenario de La Reina, en la región Metropolitana, donde aseguró a los periodistas: “Prefiero algo malo que algo pésimo”.

Convencida de que la propuesta representaría un retroceso respecto de los derechos de las mujeres y la consolidación del machismo, atacó a quienes la han criticado por haber sido clara y haber hecho campaña en favor del rechazo, opción que apoyan tanto la colación de Gobierno como otros movimientos progresistas.

“Cuando todos los expresidentes hombres han dado su opinión, nadie criticó. A la única que criticaron es a mí. Habrá machismo de por medio, digo yo”, aseguró.

“Hay mucha gente que quiere ser presidente, que quiere hacer otras cosas, yo no estoy buscando nada, yo no tengo por qué mentir. Además, las mujeres de Chile saben que en todos mis Gobiernos me preocupé mucho de los problemas de las mujeres, por tanto, cuando yo hablo sobre qué significa para las mujeres, lo digo porque estoy convencida de ello”, afirmó.

“Tengo mis opiniones claritas... Yo siempre prefiero algo malo que algo pésimo...Si hay gente que aspira a gobernar en el futuro, tiene que entender que gobernar es llegar a acuerdos”, remarcó.

Fotografía cedida por la Presidencia de Chile del presidente Chile, Gabriel Boric, durante una rueda de prensa luego de votar la jornada del plebiscito constitucional hoy, en la ciudad de Punta Arenas (Chile). Boric aseguró este domingo que el plebiscito sobre la nueva propuesta de Constitución "fortalece" la democracia y dijo que, "independientemente de la opción que gane", su Gobierno se centrará en las "prioridades de la gente". EFE/ Presidencia de Chile

Piñera critica con dureza al Gobierno

En una línea completamente diferente se presentó el expresidente conservador Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), quien emitió su voto en el colegio Rafael Sotomayor en Las Condes, uno de los barrios más ricos de la capital, y no desaprovechó la ocasión para criticar con dureza al Gobierno.

“Espero que las chilenas y chilenos concurran a votar y así tengamos la posibilidad de tener por fin una constitución aprobada en plena democracia”, afirmó.

“Chile necesita estabilidad, necesita unidad... sacar a Chile del pantano en que estamos y ponerlo nuevamente en marcha. Que volvamos a crecer, a crear empleos, a innovar, a emprender, a invertir”, aseguró el mandatario, cuyo hermano fue el creador del sistema privado de pensiones que rige desde la dictadura (1973-1990).

Piñera añadió que “Chile no puede seguir con esta incertidumbre” y que espera “que aprovechemos esta oportunidad para aprobar una Constitución en plena democracia ”.

“Yo estoy seguro que una de las dos opciones, y ustedes saben cuál es, cierra mejor el proceso y nos da mejores herramientas y mejores oportunidades para empezar a derrotar a la delincuencia y la violencia que están desatadas en nuestro país”, agregó antes de criticar al Gobierno.

“Es un país más dividido, más inseguro, con más violencia, está estancado económicamente, no es capaz de crecer ni de crear empleos”, recalcó antes de señalar que “empezar a derrotar la delincuencia y devolverle a los chilenos su derecho a vivir con mayor paz y tranquilidad es la primera prioridad en que todos debemos colaborar”.