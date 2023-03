Las compañías aéreas estadounidenses intentaban tranquilizar el martes a los preocupados inversores sobre la fortaleza de la demanda de viajes, un día después de que United Airlines pronosticara una pérdida inesperada en el trimestre en curso.

Delta Air Lines Inc, que reafirmó sus perspectivas para el primer trimestre, sostuvo que la demanda de viajes es “fuerte” y cada vez “más fuerte”. Su presidente ejecutivo, Ed Bastian , dijo que en los últimos 30 días, la aerolínea ha registrado los 10 días de mayores ventas de su historia.

“Si alguien busca debilidad, que no mire a Delta”, remarcó Bastian en la conferencia de inversores de JPMorgan.

En la misma conferencia, el presidente ejecutivo de American Airlines, Robert Isom, dijo que la aerolínea con sede en Texas está disfrutando de una demanda “tremenda”.

United pronosticó el lunes una pérdida inesperada de entre 60 centavos y US$1 por acción en el trimestre actual, citando una menor demanda, así como mayores costos derivados de un posible acuerdo contractual con los pilotos.

En enero, la compañía había previsto un beneficio ajustado de entre 50 céntimos y US$1 por acción para el trimestre.

El presidente ejecutivo de United, Scott Kirby , atribuyó el fallo a una previsión “errónea” y reafirmó las perspectivas de la compañía para todo el año.

Kirby afirmó que el “panorama general” es positivo y que la demanda de los consumidores seguía siendo fuerte. No obstante, sus comentarios no sirvieron para tranquilizar a los inversores y los papeles de United perdían un 4%, a US$ 46.87 dólares, en las operaciones matinales.

FUENTE: Agencia Reuters.