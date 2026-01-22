Hay un partido que no deja de ser tema de conversación y ese es el Panamá vs. México por un amistoso internacional previo al Mundial 2026. Ambas escuadras estarán frente a frente este jueves 22 de enero en el Estadio Rommel Fernández. ¿A qué hora se escuchará el pitazo inicial? Pues a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT, 6:00 pm MT y 5:00 pm PT. Si te preguntas dónde podrás mirar el encuentro, te informo que RPC TV (Canal 4 en TV abierta) transmitirá el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO. Entérate aquí cómo ver el duelo por TV y Online.

Antes de ir de lleno al asunto, te comento que Panamá llega al duelo luego de haber empatado 1-1 con Bolivia en otro amistoso internacional previo al certamen. México, por otro lado, ante ‘Los Canaleros’, afrontará su primer encuentro del año, pensando seriamente en lo que será su participación en la próxima Copa del Mundo.

El Panamá vs. México por amistoso internacional promete ser vibrante de principio a fin. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Dónde ver Panamá vs. El Salvador EN VIVO en RPC TV?

El partido Panamá vs. El Salvador podrá verse EN VIVO a través de RPC TV, canal abierto oficial en Panamá. La señal transmitirá el encuentro completo, previa, comentarios y análisis pospartido como parte de su cobertura habitual de la Eliminatoria Mundialista.

¿Cómo ver RPC TV en Panamá?

En Panamá, RPC TV se puede ver por televisión abierta en el Canal 4, así como en la mayoría de servicios de cable del país. La señal está disponible en:

Canal 4 en TV abierta

Cable Onda / Tigo

Sky

Claro TV Panamá

La cobertura nacional permite sintonizar RPC TV sin costo adicional, garantizando acceso al partido desde cualquier región del país.

¿Cómo ver RPC TV online EN VIVO?

Para ver RPC TV EN VIVO por Internet, los usuarios pueden acceder a Medcom Go, que es la plataforma digital de streaming gratuita de Corporación Medcom en Panamá. Ahí se puede ver en directo y bajo demanda (on-demand) programas de televisión, noticias, deportes, series y películas de canales como Telemetro y RPC TV.

Sitio web de RPC TV / Medcom Go (sección EN VIVO)

/ Medcom Go (sección EN VIVO) Aplicación móvil oficial de Medcom Go para iOS y Android