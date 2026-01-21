En pleno año mundialista, la Selección Mexicana empieza a marcar el pulso de su camino rumbo a la Copa del Mundo Norteamérica 2026, donde debutará como coanfitrión ante Sudáfrica. Antes de ese gran objetivo, el Tri afronta una serie de amistosos clave para afinar detalles, probar variantes y ampliar el abanico de opciones. El primer examen llegará este jueves 22 de enero de 2026, cuando México visite a Panamá en un duelo internacional que servirá como punto de partida para este tramo final de preparación.

Este compromiso ante los canaleros tendrá un valor especial, ya que Javier Aguirre apostó por una convocatoria integrada exclusivamente por futbolistas de la Liga MX, con el objetivo de observar nuevos talentos y evaluar alternativas a los jugadores que militan en Europa.

Armando “Hormiga” González lidera una lista en la que destacan ocho elementos de Chivas y los primeros llamados de Richard Ledezma y Brian Gutiérrez, mientras que Gilberto Mora será la baja más sensible tras quedar fuera por molestias físicas. El duelo ante Panamá se presenta así como una oportunidad clave para ganarse un lugar en la órbita mundialista.

¿A qué hora ver EN VIVO el Panamá vs. México en Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver el partido Panamá vs. México por amistoso internacional este jueves 22 de enero, te informo que el partido iniciará a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT, 6:00 pm MT y 5:00 pm PT .

¿A qué hora ver EN VIVO el partido Panamá vs. México en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el Panamá vs. México por amistoso internacional este jueves 22 de enero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo.

México (CDMX): 7:00 pm

Puerto Rico: 9:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

República Dominicana: 9:00 pm

El Salvador: 7:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Brasil (Brasilia): 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Chile (Santiago): 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Perú: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

¿Qué canales transmiten el partido Panamá vs. México de este 22 de enero de 2026?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING México 19:00 Canal 5 de Televisa, Canal 7 de TV Azteca, TUDN, ViX y Azteca Deportes Panamá 20:00 RPC TV, TVMAX, Medcom Go, TUDN, ViX, Azteca Deportes y TVN Radio (96.5) Estados Unidos 8 p.m. ET / 5 p.m. PT fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univisión, TUDN.com, Univisión Now, FOXSports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One Costa Rica 19:00 TUDN, Azteca Deportes y ViX El Salvador 19:00 TUDN, Azteca Deportes y ViX Guatemala 19:00 TUDN, Azteca Deportes y ViX Nicaragua 19:00 TUDN, Azteca Deportes y ViX Honduras 19:00 TUDN, Azteca Deportes y ViX Puerto Rico 21:00 fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univisión, TUDN.com, Univisión Now, FOXSports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One Rep. Dominicana 21:00 TUDN, Azteca Deportes y ViX