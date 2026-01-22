Este jueves 22 de enero hay rumor de buen fútbol, pues las selecciones de Panamá y México se enfrentarán en el Estadio Rommel Fernández por un amistoso internacional previo al Mundial 2026. Para que puedas ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, consulta aquí los horarios y los canales de TV que transmitirán el encuentro, según el país en el que te encuentres. ¡No pierdas esta gran oportunidad!

Es importante señalar que para este compromiso de preparación, la escuadra azteca solo contará con jugadores que militan en la Liga MX. Además, se debe precisar que este será el primer reto que afrontará ‘el Tri’ en el año, pensando seriamente en lo que será su participación en la próxima Copa del Mundo. Panamá, por otro lado, viene de haber igualado 1-1 con Bolivia en otro amistoso internacional previo al certamen.

El partido Panamá vs. México ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Panamá vs. México en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Panamá vs. México por amistoso internacional este jueves 22 de enero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 8:00 pm

Estados Unidos (CT): 7:00 pm

Estados Unidos (MT): 6:00 pm

Estados Unidos (PT): 5:00 pm

Panamá: 8:00 pm

México (CDMX): 7:00 pm

Puerto Rico: 9:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

República Dominicana: 9:00 pm

El Salvador: 7:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Brasil (Brasilia): 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Chile (Santiago): 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Perú: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Panamá vs. México?

Este 22 de enero de 2026 se podrá ver el Panamá vs. México por amistoso internacional a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univision, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App, FOX One

México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX

Honduras: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX

República Dominicana: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX

Nicaragua: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX

Panamá: RPC, TUDN, Azteca Deportes En Vivo, TVN Radio 96.5, TVMax, Medcom GO, ViX

Costa Rica: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX

El Salvador: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX

Guatemala: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX