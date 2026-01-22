Comienza la cuenta regresiva rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 para México. La selección azteca, dirigida por Javier Aguirre, afrontará uno de sus últimos exámenes antes de su debut en el Grupo A, frente a su similar de Panamá. El encuentro se disputará este jueves 22 de enero, a las 19:00 horas del Tiempo del Centro (8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT) , en el estadio Rommel Fernández, en la Ciudad de Panamá.

¿Quieres ver el juego en tu televisor Smart TV, teléfono celular, PC o Tablet? La transmisión oficial del cotejo para los hinchas del fútbol mexicano se podrá ver en vivo y gratis por el Canal 7 de Azteca Siete en señal abierta, cableoperadores como Izzi, Megacable, Totalplay, Star TV y SKY y el sitio web de TV Azteca Deportes Network.

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre México y Panamá por amistoso internacional de la fecha FIFA 2026. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

Para ver el partido entre México y Panamá por amistoso internacional para la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

Horario, TV y cómo ver en vivo México vs. Panamá por amistoso FIFA 2026

Fecha : Jueves 22 de enero 2026

: Jueves 22 de enero 2026 Partido : México vs. Panamá, por amistoso internacional a la Copa Mundial de la FIFA 2026

: México vs. Panamá, por amistoso internacional a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TV : Azteca Siete (Canal 7)

: Azteca Siete (Canal 7) STREAMING : Azteca Deportes Network

: Azteca Deportes Network Horario : 19:00 del Tiempo de Centro de México

: 19:00 del Tiempo de Centro de México Lugar: Estadio Rommel Fernández de la Ciudad de Panamá, Panamá