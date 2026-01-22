CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 22/01/2026.- Cobertura oficial de TV Azteca 7 EN VIVO GRATIS para ver el partido entre México y Panamá este jueves 22 de enero por amistoso previo al debut a la Copa Mundial de la FIFA 2026 . FOTO DE FREDERIC J. BROWN PARA AFP
Noé Yactayo
mailNoé Yactayo

Comienza la cuenta regresiva rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 para México. La selección azteca, dirigida por Javier Aguirre, afrontará uno de sus últimos exámenes antes de su debut en el Grupo A, frente a su similar de Panamá. El encuentro se disputará este jueves 22 de enero, a las 19:00 horas del Tiempo del Centro (8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT), en el estadio Rommel Fernández, en la Ciudad de Panamá.

¿Quieres ver el juego en tu televisor Smart TV, teléfono celular, PC o Tablet? La transmisión oficial del cotejo para los hinchas del fútbol mexicano se podrá ver en vivo y gratis por el Canal 7 de Azteca Siete en señal abierta, cableoperadores como Izzi, Megacable, Totalplay, Star TV y SKY y el sitio web de TV Azteca Deportes Network.

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, México vs. Panamá por amistoso a la Copa Mundial 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre México y Panamá por amistoso internacional de la fecha FIFA 2026. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

  • Canales 107 SD y 607 HD de Dish
  • Canales 107 SD y 1107 HD de SKY
  • Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable
  • Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, México vs. Panamá por amistoso al Mundial de Fútbol 2026?

Para ver el partido entre México y Panamá por amistoso internacional para la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 debes ingresar al sitio web oficial de . También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

  • PC
  • Móviles
  • Smart TV
  • Tablets

Horario, TV y cómo ver en vivo México vs. Panamá por amistoso FIFA 2026

  • Fecha: Jueves 22 de enero 2026
  • Partido: México vs. Panamá, por amistoso internacional a la Copa Mundial de la FIFA 2026
  • TV: Azteca Siete (Canal 7)
  • STREAMING: Azteca Deportes Network
  • Horario: 19:00 del Tiempo de Centro de México
  • Lugar: Estadio Rommel Fernández de la Ciudad de Panamá, Panamá
