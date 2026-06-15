A pesar de que la Copa del Mundo 2026 ya está en marcha, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas inglés) emitió alertas preventivas para los aficionados que planean volar hacia los Estados Unidos, incluyendo la lista de alimentos que están prohibidos para evitar incidentes en los controles. ¿De cuáles se tratan?

En un comunicado emitido recientemente , la CBP enfatizó que cualquier alimento traído por el visitante debe ser declarado; sin embargo, existen ciertos productos que no se permitirá su paso; por lo tanto, serían confiscados por las autoridades.

Con la finalidad de que eviten una mala experiencia durante su paso por territorio estadounidense, la agencia solicitó a los visitantes que deben estar informados sobre qué está permitido llevar hacia el país y así pasen una inspección más rápida.

Los agentes del CBP estarán autorizados a confiscar ciertos alimentos calificados como "prohibidos". (Crédito: Adam GRAY / AFP)

Qué alimentos están prohibidos llevar hacia Estados Unidos durante la Copa del Mundo

Carne

Si pretendes ingresar carne de res, cerdo, oveja o cabra , te comentaré que está restringido, salvo que provengan de países libres de ciertas enfermedades ganaderas; para ello es necesario presentar una documentación oficial y que no superen las 50 libras.

Carne de aves

Está totalmente prohibido llevar hacia este país carne de ave, al menos que se trate de productos cocidos, envasados y etiquetados comercialmente. No deben superar las 50 libras.

Frutas

Casi todas las frutas, así sean enteras, cortadas, frescas o congeladas, no tienen la autorización para que ingresen a Estados Unidos ; esto se debe a que pretenden evitar el riesgo potencial de plagas y enfermedades para la agricultura del país.

Productos lácteos y huevos

En el caso de los productos lácteos, pueden ser permitidos si cuentan con documentación oficial que acredite el lugar de origen . Respecto a los huevos y sus derivados, sí serán rechazados .

Café, té y especias

Mientras que el ingreso de cerezas de café frescas está prohibido, los granos verdes sí pueden ser permitidos en el país mediante una declaración formal. Asimismo, las infusiones de hierba están autorizadas si superan la inspección aduanera, a excepción de las hojas de coca y el té árabe.

Las autoridades del CBP no te permitirá el ingreso de frutas y verduras para salvaguarda la agricultura local. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿A cuánto asciende la multa si no se declaran los alimentos al ingresar a EE. UU.?

De acuerdo al CBP, los viajeros que no reporten el ingreso de bienes agrícolas pueden recibir una multa económica que asciende a $300 para los infractores primerizos y de $500 en casos de reincidencia .