La Velada del Año 6 se celebrará este sábado 25 de julio en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, España, con una cartelera compuesta por diez combates protagonizados por algunos de los streamers y creadores de contenido más populares del momento. Sin embargo, el enfrentamiento que genera mayor expectativa es: YoSoyPlex y Fernanfloo.

La expectativa alrededor de este combate no es casualidad. Tanto Fernanfloo como YoSoyPlex ya saben lo que es ganar sobre el ring en ediciones anteriores de La Velada, por lo que su anuncio despertó una enorme reacción entre los seguidores del evento y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales.

El creador de contenido salvadoreño hizo su debut en La Velada del Año 3, disputada en 2023, cuando se enfrentó al español Luzu. Tras un combate muy reñido, Fernanfloo terminó imponiéndose por decisión dividida, consiguiendo una victoria que dejó una gran impresión entre los aficionados.

YoSoyPlex también llega con un antecedente exitoso. En La Velada del Año 4 protagonizó un intenso enfrentamiento contra El Mariana, un combate que estuvo marcado por la polémica. Aunque inicialmente estaba programado a tres asaltos, la igualdad en las tarjetas obligó a disputar un round extra. En ese episodio definitivo, Plex se llevó la victoria por decisión unánime de los jueces.

ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026.- Hora y dónde ver la pelea Plex vs. Fernanfloo por la Velada del Año 6 que se realizará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿Dónde y cómo ver la pelea de Yo Soy Plex vs. Fernanfloo EN VIVO por La Velada del Año 2026?

La pelea entre Yo Soy Plex y Fernanfloo será la novena de la noche. Se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el combate por la cuenta de Twitch, YouTube y de TikTok de Ibai Llanos .

¿A qué hora pelea Plex vs. Fernanfloo por La Velada del Año 6?

La acción de La Velada del Año 6 arrancará a las 7:00 p.m. en España (11:00 a.m. de México) , aunque uno de los combates más esperados de la noche tardará algunas horas en llegar. De acuerdo con la programación del evento, YoSoyPlex y Fernanfloo subirían al ring alrededor de las 12:30 a. m. (día siguiente) en territorio español, lo que equivale a las 4:30 p.m. en México . A continuación, te presentamos los horarios estimados para seguir este esperado enfrentamiento desde distintos países.

España: 00:30 horas (día siguiente)

Estados Unidos: 15:30 horas (Oeste), 16:30 horas (Montaña), 17:30 horas (Centro) y 18:30 horas (Este)

México: 16:30 horas

Guatemala: 16:30 horas

El Salvador: 16:30 horas

Honduras: 16:30 horas

Nicaragua: 16:30 horas

Costa Rica: 16:30 horas

Panamá: 17:30 horas

Colombia: 17:30 horas

Perú: 17:30 horas

Ecuador: 17:30 horas

Venezuela: 18:30 horas

Chile: 18:30 horas

Bolivia: 18:30 horas

Puerto Rico: 18:30 horas

República Dominicana: 18:30 horas

Argentina: 19:30 horas

Uruguay: 19:30 horas

Paraguay: 19:30 horas

Plex vs. Fernanfloo: estadísticas

Datos Yo Soy Plex Fernanfloo Seguidores 30,1 M 88,1 M País España El Salvador Altura 1,97 1,86 Edad 24 años 32 años

Plex vs. Fernanfloo: Pronósticos

Según la encuesta realizada por La Velada del Año, Fernanfloo parte como favorito en la pelea ante Plex. El salvadoreño tiene un 64.3% de probabilidades de ganar sobre el 36.6% de Plex.