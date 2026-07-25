La Velada del Año VI ya tiene confirmados a sus artistas invitados, y el público está listo para disfrutar del show musical tanto como de los combates del evento que tendrá lugar el sábado 25 de julio de 2026 en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla. Cinco grandes nombres de la música urbana y latina como Yandel, Juanes, Bad Gyal, Anuel AA y el dúo Lucho RK & La Pantera pondrán la cuota de ritmo en esta jornada que paralizará las redes sociales. Aunque la organización no ha publicado todavía el horario exacto de cada presentación, se sabe que los conciertos se irán intercalando entre pelea y pelea a lo largo de todo el evento, por lo que se recomienda engancharse desde el inicio de la transmisión para no perderte ni una sola de sus canciones.

ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026.- Horarios y canales para ver la Velada del Año 6 que se realizará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿Quiénes son los artistas invitados de La Velada del Año VI?

La cartelera musical de La Velada del Año VI está pensada para conectar con la audiencia global, especialmente con los fans del reguetón, el trap latino y el pop urbano. Para los hispanos que viven en Estados Unidos, estos nombres son garantía de un espectáculo intenso y variado que le pondrá sabor a la jornada entre combates.

Artista musical de La Velada del Año VI Trayectoria Yandel Leyenda viva del reguetón, conocido por su trayectoria como parte del dúo Wisin & Yandel y por sus éxitos en solitario. Su presencia asegura un momento de nostalgia y perreo clásico para quienes crecieron con el reguetón de la vieja escuela. Juanes Uno de los cantantes colombianos más reconocidos a nivel internacional, con una carrera llena de himnos de rock y pop latino. Su participación suma un toque más melódico y generacional al evento, ideal para el público hispano que lo sigue desde hace años en Estados Unidos. Bad Gyal Referente del dancehall y el urbano en España, se ha consolidado como una figura clave en la nueva ola de música urbana europea. Sus temas son habituales en playlists de plataformas de streaming entre jóvenes latinos y biculturales. Anuel AA Uno de los nombres fuertes del trap y reguetón latino. Su presencia atrae especialmente al público joven hispano en EE. UU., que lo reconoce por sus colaboraciones con grandes artistas del género y por su estilo directo y polémico. Lucho RK & La Pantera Dúo que representa la escena urbana desde las Islas Canarias, y que aporta energía fresca al cartel de La Velada. Para la audiencia hispana en Estados Unidos, son una oportunidad de descubrir nuevos talentos del reguetón en español.

¿A qué hora se presentan los artistas en La Velada del Año VI?

Hasta la fecha de publicación de este artículo, los organizadores de La Velada del Año VI no han compartido los horarios exactos de cada presentación musical ni el orden definitivo de los artistas en el escenario. Esta información se actualizará en cuanto se haga oficial. Lo que sí se sabe es que las actuaciones se repartirán entre los distintos combates, siguiendo el formato tradicional del evento: peleas de boxeo intercaladas con conciertos en vivo.

ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026.- Resultados completos de la Velada del Año 6 que se realizará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por Microsoft Copilot.

Fecha, lugar y horarios para ver La Velada del Año VI

La Velada del Año VI se celebra el 25 de julio de 2026 en el Estadio de La Cartuja, Sevilla (España). Para la audiencia hispana en Estados Unidos y Latinoamérica, es importante tener en cuenta la diferencia horaria con España para no perderse el arranque del show.

Hora de Estados Unidos Hora de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica Hora de Panamá, Colombia, Perú y Ecuador Hora de Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, Rep. Dominicana y Chile Hora de Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil 1:00 p.m. ET (Tiempo del Este) 11:00 a.m. (GMT-6) 12:00 p.m. (GMT-5) 1:00 p.m. (GMT-4) 2:00 p.m. (GMT-3) 12:00 p.m. CT (Tiempo del Centro) -- -- -- -- 11:00 a.m. MT (Tiempo de la Montaña) -- -- -- -- 10:00 a.m. ET (Tiempo del Pacífico) -- -- -- --

¿Cómo ver La Velada del Año 6 desde Estados Unidos, España, México y el resto de Latinoamérica?

La mejor forma de ver La Velada del Año VI es seguir la transmisión oficial en línea del evento. Ibai Llanos acostumbra emitir la velada en directo a través de su canal de Twitch, por lo que podrás disfrutar tanto de las peleas como de los conciertos de Yandel, Juanes, Bad Gyal, Anuel AA y Lucho RK & La Pantera desde tu smart TV, computadora o celular, sin importar si estás en Miami, Los Ángeles, Chicago o Nueva York. Para esta edición, además de YouTube, el evento podrá verse en vivo por la plataforma TikTok LIVE. A continuación, te compartimos los enlaces de sus canales oficiales: