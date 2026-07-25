La Velada del Año VI, el evento de boxeo amateur y entretenimiento creado por Ibai Llanos, vuelve en 2026 como uno de los shows en vivo más esperados en el mundo del streaming, con peleas entre creadores de contenido, actuaciones musicales y una producción digna de un gran espectáculo que año a año capta la atención de millones de internautas a nivel internacional.

En esta guía te explicamos de forma sencilla en qué plataformas se transmite La Velada del Año VI, cómo verla desde Estados Unidos o cualquier parte del planeta en español, qué necesitas para conectarte al directo y qué debes tener en cuenta si estás acostumbrado a ver deportes por televisión tradicional.

Producción y cámaras preparadas para transmitir La Velada del Año VI a nivel global. Consulte las alternativas para ver el evento en directo por canales de televisión y plataformas digitales. | Crédito: infolavelada.com / Composición Depor

Fecha y horario de La Velada del Año VI

La Velada del Año VI se celebra el sábado 25 de julio de 2026 y se transmite en directo desde España con una emisión global pensada para audiencias de Europa y América.

Fecha del evento: Sábado, 25 de julio de 2026.

Hora de inicio (España peninsular): 19:00 h.

Hora aproximada en Estados Unidos (Costa Este, por ejemplo Nueva York): 13:00 h.

Si vives en ciudades como Miami, Nueva York o Atlanta (zona Eastern Time), la recomendación es conectarte al directo desde la 1:00 p. m. para no perderte el inicio del show. En la Costa Oeste (Los Ángeles, San Francisco), el comienzo será alrededor de las 10:00 a. m. (Pacific Time), considerando la diferencia horaria con España.

¿Cómo ver La Velada del Año VI en Twitch?

Para los hispanos en Estados Unidos, la forma más directa y recomendada de ver La Velada del Año VI EN VIVO es el canal oficial de Ibai Llanos en Twitch (https://www.twitch.tv/ibai) que es de acceso gratuito y sin suscripción de pago obligatoria. La cobertura para el evento será de emisión global, es decir, sin restricciones geográficas anunciadas para esta edición 2026. Lo único que necesitas es:

Entrar a Twitch.tv desde tu navegador o abrir la app de Twitch en tu celular, tablet, Smart TV o consola. Buscar el canal de Ibai (ibai) y seguirlo para recibir la notificación cuando empiece el directo. Conectarte el 25 de julio unos minutos antes de la hora anunciada.

Twitch es la plataforma en la que La Velada del Año se hizo famosa y donde se reunieron millones de espectadores en ediciones anteriores, por lo que sigue siendo el “hub” central del evento de pugilismo amateur.

¿Cómo ver La Velada del Año VI en YouTube?

Si estás más acostumbrado a consumir contenido en YouTube, también podrás ver La Velada del Año VI desde el canal oficial de Ibai Llanos (https://www.youtube.com/@ibai) y, al igual que Twitch, el modelo de acceso es de emisión gratuita del directo, sin pago adicional. YouTube es especialmente útil si:

Sueles ver contenido en tu Smart TV (Samsung, LG, Roku TV, Fire TV) usando la app de YouTube.

Quieres ver la Velada en pantalla grande, en familia o con amigos, sin necesidad de abrir Twitch.

¿Cómo ver La Velada del Año VI en TikTok LIVE?

Por primera vez, La Velada del Año VI también se podrá ver EN VIVO a través de TikTok LIVE, lo que abre la puerta a una audiencia masiva que consume contenido casi exclusivamente desde el celular. Lo único que debes hacer es visitar la cuenta recomendada @ibaillanos, vinculada al creador del evento, y tendrás acceso directo gratuito accesible desde la app de TikTok. Esta opción es ideal para:

Usuarios jóvenes hispanos en EE. UU. que pasan más tiempo en TikTok que en otras plataformas.

Personas que quieran ver el evento desde el móvil mientras trabajan, viajan o están fuera de casa.

Aunque ciertos directos de TikTok pueden verse sin cuenta, lo más seguro es tener una cuenta activa en la app para garantizar el acceso al LIVE, seguir el perfil de Ibai y recibir la notificación del inicio.

ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026.- Cartelera y orden de las peleas de La Velada del Año 6 que se realizará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿Se puede ver La Velada del Año VI por TV en Estados Unidos?

De acuerdo a la información oficial, La Velada del Año VI se centra en las plataformas digitales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y TikTok, por lo que estos canales serán los únicos en los que se podrá disfrutar del evento.

Apps recomendadas para ver La Velada del Año VI desde Estados Unidos

Para ver La Velada del Año VI en streaming, los usuarios deben apoyarse en las aplicaciones oficiales de las plataformas donde se emitirá el evento. Las tres apps clave son:

App de Twitch : disponible en iOS , Android , algunas Smart TV, consolas y dispositivos como Fire TV Stick.

: disponible en , , algunas Smart TV, consolas y dispositivos como Fire TV Stick. App de YouTube : presente en prácticamente todos los smartphones y televisores inteligentes.

: presente en prácticamente todos los smartphones y televisores inteligentes. App de TikTok: disponible en iOS y Android, centrada en consumo móvil.

La recomendación general para hispanos en Estados Unidos es:

Descargar o actualizar las tres apps en tus dispositivos. Iniciar sesión con tu cuenta habitual. Seguir los canales oficiales de Ibai para recibir alertas del directo.

¿Hay bloqueos geográficos o necesidad de usar VPN para ver La Velada del Año VI?

Las guías oficiales sobre la transmisión de La Velada del Año VI señalan que el evento será “totalmente gratuito y sin restricciones geográficas” en Twitch, YouTube y TikTok, y que no es necesario usar VPN para verlo. Sin embargo, si te encuentras en un país donde alguna de estas plataformas está limitada, una VPN con servidores en Europa o Estados Unidos podría ser una solución técnica.

Servicios como NordVPN, ExpressVPN o ProtonVPN figuran como los más populares ya que garantizan buena calidad de conexión, especialmente si quieres ver el evento en HD o 4K. Para hispanos residentes en Estados Unidos y Latinoamérica, esto es menos crítico porque Twitch, YouTube y TikTok funcionan de forma normal en el país, por lo que, en principio, no necesitarás VPN para seguir el directo.

Consejos para ver La Velada del Año VI en la mejor calidad desde Estados Unidos

Si quieres disfrutar de los combates de La Velada del Año VI sin complicaciones, te compartimos las siguientes recomendaciones técnicas:

Conexión mínima recomendada : alrededor de 10 Mbps para ver el directo en HD y unos 25 Mbps para 4K, según recomendaciones habituales de streaming.

: alrededor de 10 Mbps para ver el directo en HD y unos 25 Mbps para 4K, según recomendaciones habituales de streaming. Usa conexión por cable o WiFi estable si vas a proyectar la Velada en TV para varias personas.

si vas a proyectar la Velada en TV para varias personas. Ten lista una segunda plataforma (por ejemplo, YouTube además de Twitch) por si una se satura o presenta problemas de carga durante los momentos pico.