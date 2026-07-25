La Velada del Año 6 se celebrará este sábado 25 de noviembre en el Estadio La Cartuja de Sevilla a las 19:00 horas de España. Para esta edición, Ibai Llanos promete superar las ediciones anteriores y, por primera vez, dos destacados periodistas subirán al ring: Edu Aguirre y Gastón Edul. El cantante argentino Lit Killah será uno de los famosos que peleará.

El argentino Gero Arias, reconocido por realizar el reto de una dominada por cada día del año, es otra de las novedades de La Velada del Año. El salvadoreño Fernanfloo es otra de las figuras que estará en el evento de Ibai.

Rivers volverá a participar en La Velada del Año. En el 2023, la reconocida streamer impactó tras pelear dos veces en una misma noche. Ahora, se preparó arduamente y asegura que buscará el triunfo en Sevilla. A continuación, te presentamos la cartera y el orden de los combates.

La pelea Edu Aguirre vs. Gastón Edul por La Velada del Año VI apunta a ser intensa de principio a fin. (Foto: @infolavelada / Instagram)

La Velada del Año VI: Cartelera y orden de los combates

La Velada del Año 6 tendrá diez combates. La primera pelea de la noche será Fabiana Sevillano contra La Parce y el main event será el enfrentamiento de IlloJuan contra TheGrefg.

Fabiana Sevillano vs. La Parce Clerss vs. Natalia MX Edu Aguirre vs. Gastón Edul Marta Díaz vs. Tatiana Kaer Viruzz vs. Gero Arias Alondrissa vs. Angie Velasco Lit Killah vs. Kidd Keo Rivers vs. Roro Plex vs. Fernanfloo IlloJuan vs. Grefg

Ibai Llanos confirmó que el evento durará aproximadamente 7 horas. Indicó que, aparte de los artistas internacionales confirmados, habrá varias sorpresas.