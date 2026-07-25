La Velada del Año VI se realizará este sábado 25 de julio en el Estadio de La Cartuja de Sevilla y serán diez combates que prometen cautivar a los aficionados. Por primera vez en la historia del evento organizado por Ibai Llanos, dos periodistas subirán al ring. Edu Aguirre, reconocido comunicador del Chiringuito y amigo de Cristiano Ronaldo, se enfrentará a su colega argentino Gastón Edul.

En la pelea main event del evento tendremos a IlloJuan vs. TheGrefg. Los streamers españoles gozan de gran popularidad en las redes sociales y se han preparado profesionalmente para su combate. Por lo que serán rounds intensos, donde ambos darán de todo de sí para llevarse el triunfo.

La Parce, Samy River, Marta Díaz, Gero Arias, Roro, Fernanfloo, Plex, Lit Killah son algunas de las figuras que pelearán en La Velada del Año 6. Además, se confirmó la participación de los artistas Yandel, Juanes, Lucho RK & La Pantera, Bad Gyal y Anuel AA. Aunque Ibai prometió artistas sorpresa.

¿A qué hora empieza la Velada del Año VI?

El evento de La Velada del Año 6 desde España iniciará a las 19:00 horas en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Ibai confirmó que la primera pelea empezará a las 19:45 horas (en España).

Si vives en México, La Velada del Año 6 iniciará a las 11:00 a.m. (inicio de las peleas) . Recuerda que hay mucho interés por lo que pueda hacer Fernanfloo ante Plex en la pelea coestelar de la noche y Rivers contra RoRo.

El inicio de La Velada del Año 6 desde Argentina será a las 2:00 p.m. (inicio de las peleas) . Para esta edición serán 4 argentinos que van a pelear: El periodista Gastón Edul, el cantante Lit Killah, el creador de contenido Gero Arias y la streamer Angie Velasco.

La pelea Edu Aguirre vs. Gastón Edul por La Velada del Año VI apunta a ser intensa de principio a fin. (Foto: @infolavelada / Instagram)

Horarios de La Velada del Año 2026

Estados Unidos: 10:00 horas (Oeste), 11:00 horas (Montaña), 12:00 horas (Centro) y 13:00 horas (Este)

México: 11:00 horas

Guatemala: 11:00 horas

El Salvador: 11:00 horas

Honduras: 11:00 horas

Nicaragua: 11:00 horas

Costa Rica: 11:00 horas

Panamá: 12:00 horas

Colombia: 12:00 horas

Perú: 12:00 horas

Ecuador: 12:00 horas

Venezuela: 13:00 horas

Chile: 13:00 horas

Bolivia: 13:00 horas

Puerto Rico: 13:00 horas

República Dominicana: 13:00 horas

Uruguay: 14:00 horas

Paraguay: 14:00 horas

¿A qué hora empieza la primera pelea de la Velada del Año 6?

La primera pelea de la noche será Fabiana Sevillano vs. La Parce y se confirmó que empezará a las 19:45 horas en España.

España: 19:45 horas

México: 11:45 horas

Nicaragua: 11:45 horas

Estados Unidos: 10:45 horas (L.A), 13:45 horas (N.Y)

Argentina: 14:45 horas

Chile: 13:45 horas

Bolivia: 13:45 horas

Venezuela: 13:45 horas

Ecuador: 12:45 horas

Perú: 12:45 horas

Colombia: 12:45 horas

¿Dónde ver La Velada del Año 6 EN VIVO?

La transmisión de La Velada del Año 6 será por las cuentas de Twitch, TikTok y YouTube de Ibai Llanos.

Lo único que necesitas es ingresar a la aplicación de Twitch, TikTok o YouTube y buscar el canal de Ibai. Solo debes conectarte a la señal a la hora del evento y podrás disfrutar de todos los combates y las actuaciones musicales de manera sencilla y estés donde estés.

La Velada del Año 2026: cartelera

El orden de los diez combates confirmados para La Velada del Año 2026:

Fabiana Sevillano vs. La Parce Clerss vs. Natalia MX Edu Aguirre vs. Gastón Edul Marta Díaz vs. Tatiana Kaer Viruzz vs. Gero Arias Alondrissa vs. Angie Velasco Lit Killah vs. Kidd Keo Rivers vs. Roro Plex vs. Fernanfloo IlloJuan vs. Grefg

¿Quiénes serán los artistas invitados de La Velada del Año VI?

Ibai reveló que habrá artistas sorpresas que estarán en La Velada del Año VI. Hasta la fecha, estos son los artistas confirmados para el evento:

Yandel

Juanes

Lucho RK & La Pantera

Bad Gyal

Anuel AA