Un nuevo amistoso de preparación para la selección mexicana. Este jueves 22 de enero, México vs. Panamá chocarán desde el Estadio Rommel Fernández, en lo que será un duelo de preparación de cara a la Copa del Mundo 2026. Recordemos que Panamá logró acceder directamente al Mundial tras ganar el Grupo A de sus Eliminatorias, mientras que México va directamente por ser organizador de la cita mundialista. Aquí te cuento cómo ver México-Panamá vía TUDN USA y Canal 5 de Televisa.
¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO, México vs. Panamá por amistoso 2026?
El partido entre México vs. Panamá por amistoso 2026 se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.
- Canales 105 SD y 605 HD de Dish
- Canales 105 SD y 1105 HD de SKY
- Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable
- Canales 105 SD y 805 HD de Izzi
- Canales 5 SD y 105 de Total Play
¿Dónde puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?
Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.
¿Cómo ver TUDN EN VIVO, México vs. Panamá por amistoso 2026?
TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:
- Canal 503 de Total Play
- Canales 547 y 1547 de SKY
- Canales 501 y 890 de Izzi
¿Dónde ver TUDN USA EN VIVO, México vs. Panamá en los EE.UU.?
Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo México vs. Panamá por amistoso internacional 2026.
- Canal 856 de Dish Latino
- Canal 444 de Spectrum
- Canal 464 de DirecTV
Horarios, TV y dónde ver en vivo México vs. Panamá por amistoso 2026
- Partido: México vs. Panamá por amistoso de enero 2026
- Fecha: Jueves 22 de enero de 2026
- Horario: 19:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX)
- Televisión: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)
- Streaming: TUDN y ViX Premium
- Lugar: Estadio Rommel Fernández (Panamá)