México vuelve a escena este jueves 22 de enero (19:00 horas del Tiempo de Centro; 8 p.m. ET / 5 p.m. PT) para enfrentar a Panamá en un partido amistoso fuera de fecha FIFA, un duelo que, aunque no es oficial, mantiene la rivalidad y el sabor especial entre ambas selecciones. El equipo mexicano, dirigido por Javier ‘Vasco’ Aguirre, cuenta en su convocatoria con varias figuras de la Liga MX, entre ellas el guardameta Raúl Rangel, el defensor Israel Reyes y el mediocampista Carlos Rodríguez, uno de los jugadores con mayor recorrido en el seleccionado azteca.

¿Quieres ver el partido en idioma español en los Estados Unidos? La transmisión oficial del juego para el público latino en territorio estadounidense estará a cargo de Univisión que, conjuntamente con TUDN y ViX Premium, realizará la cobertura exclusiva en UniMás, Galavisión y el programa de Univisión Deportes. Aquí te contamos la forma de acceder a los canales de televisión y plataformas online en estados como Florida, California, Texas, Pensilvania, Illinois, entre otros.

Horario, TV y dónde ver en vivo México vs. Panamá

Fecha : Jueves 22 de enero de 2026

: Jueves 22 de enero de 2026 Evento : México vs. Panamá, por amistoso internacional rumbo al Mundial 2026

: México vs. Panamá, por amistoso internacional rumbo al Mundial 2026 Horario : 7 pm ET / 6 pm CT / 5 pm MT / 4 pm PT

: 7 pm ET / 6 pm CT / 5 pm MT / 4 pm PT TV y Streaming : Univisión Deportes, Univisión NOW, Unimás y Galavisión

: Univisión Deportes, Univisión NOW, Unimás y Galavisión Lugar: Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá (Panamá)

Del otro lado estará una selección panameña que vuelve a presentarse ante su afición en el estadio Rommel Fernández, en la capital canalera. La Roja centroamericana llega a este compromiso después de sellar en noviembre pasado su clasificación al Mundial, logro que consiguió al vencer por 3-0 a El Salvador. Además, empató 1-1 en su visita a Bolivia en su más reciente presentación, un resultado que dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico.

Al tratarse de un encuentro no oficial, Panamá afrontará el duelo con una nómina integrada mayoritariamente por jugadores de la liga local. El principal referente ofensivo será el atacante Kadir Barría, quien milita en el Botafogo brasileño y fue el autor del gol frente a Bolivia. Este grupo de futbolistas tendrá además el reto de mantener el invicto como local y prolongar la racha de partidos sin derrota frente a la selección mexicana.

En el historial entre ambas selecciones, México registra una amplia ventaja con 19 triunfos, 6 empates y solo 2 derrotas. La última victoria mexicana en Ciudad de Panamá fue un contundente 3-0 en la Liga de Naciones de la Concacaf 2019, también en el Rommel Fernández. Del lado panameño, su triunfo más reciente ante el Tricolor fue en la Copa Oro 2013, mientras que la derrota más cercana frente a México se dio en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2025.

¿Cómo ver Univisión NOW EN VIVO, México vs. Panamá por amistoso FIFA 2026?

Si deseas ver los canales de Univisión, Univisión Deportes y UniMás en tu teléfono móvil, PC, Tablet o televisor Smart TV en los Estados Unidos, necesitas suscribirte a la app de Univisión NOW por $11.9 mensuales. De es forma, podrás mirar el juego de México frente a Panamá por amistoso FIFA con miras al debut en la Copa Mundial 2026. La app se encuentra disponible en App Store y Google Play Store.

Transmisión de Univisión y UniMás EN VIVO

Pon en pausa la televisión EN VIVO o retrocede hasta 72 horas

Ve cualquier programa de nuestro horario de los últimos 7 días

Ve el noticiero local EN VIVO en Nueva York, Los Ángeles, Houston, Dallas, Miami o Chicago, según tu ubicación.

¿Dónde ver Univisión Deportes EN VIVO, México vs. Panamá por amistoso al Mundial 2026?

El duelo entre la Selección Mexicana y Panamá por amistoso al Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO por la señal de Univisión Deportes en los estados de California, Florida, Texas, Pensilvania, Michigan, Nueva York, Illinois, Nueva Jersey, Washington DC, entre otros. Aquí te comparto la lista de canales de televisión locales y cableoperadores como Cox, DIRECTV, Dish, Optimium, Spectrum y Xfinity que cuentan con el canal de Univisión Deportes.

