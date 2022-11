Esta nueva era del automovilismo (el cambio de chip de los conductores hacia la electromovilidad, la correcta implementación de infraestructura, etc.) no estaría completa sin la importante declaración de intenciones de Porsche Taycan: las nuevas tecnologías no solo están al servicio del medio ambiente; si no también de las grandes pasiones.

Este sedán deportivo lleva la revolución por dentro, aunque hay que admitir que no es fácil de identificar a simple vista, lo que es bueno: sigue viéndose como un Porsche. Por fuera indiscutiblemente mantiene el legado de diseño ya conocido con pocas pero fascinantes líneas difíciles de ignorar, que viajan por el vehículo en contra viento, un capó que cae rápidamente y prominentes pómulos ya característicos de la marca. El cómodo y lujoso espacio para cuatro pasajeros está completamente insonorizado, sumado esto a los silenciosos motores que propulsan el vehículo, podríamos decir que nunca ha habido tanta paz dentro de un Porsche: es un fantástico auto social y familiar para el fin de semana. Pero es en el asfalto donde Taycan revela todas las sorpresas y no por las prestaciones que mencionamos en la ficha, sino por las emociones producidas. Están a años luz de cualquier otro vehículo eléctrico. La verdadera y sustancial diferencia se evidencia en la precisión milimétrica del vehículo al mover el volante y la maniobrabilidad en las curvas que solo un Porsche de pura sangre puede brindar. Un feeling de auto de carreras refinado y con potencia inmediata a solo toque de pedal, pero siempre con un balance impecable y con la sensación de estar en paseo seguro y fluido sobre rieles. Porsche ha creado un nuevo clásico que desde ya es digno de ser coleccionable. Está haciendo historia trayendo a escena una de las razones más importantes de tener un automóvil: la comunión entre conductor y máquina traducida en pasión, algo que la industria eléctrica no está tomando en cuenta. Al fin y al cabo, un Tesla no se siente, ni es sexy. Ficha técnica del Porsche Taycan Aceleración de 0 a 100: 5.4 segundos en la versión estándar y 2.8 s en la versión Turbo S. Potencia: 300 kW o 408 HP. Espacio de maletera: Delantera de 84 l (para tu portafolio o laptop) y trasera de 407 l (suficiente para una maleta grande y 2 de cabina). Autonomía: Hasta 360 kilómetros en la versión Long-distance range y 568 kilómetros en la versión Range City de altas prestaciones. Sobre el autor Giorgio Candiotti es aficionado al mundo motor y publicista. Actualmente, es CEO de RAN.