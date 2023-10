Siete recomendaciones para recolocarse después de los 50

Con frecuencia escuchamos que encontrar una nueva posición laboral puede ser un desafío, pero hacerlo después de los 50 puede convertirse en una tarea compleja. En esta edición de 20 en empleabilidad, Viviana Vélez, Consultora Asociada de LHH DBM Perú, brinda siete recomendaciones para recolocarse efectivamente después de los 50 años.

Para la especialista uno de los errores que cometen los profesionales que desean recolocarse es autosabotearse, repitiéndose a sí mismos que por la edad no los van a contratar. Otro error es no mantener vigente su networking o no mantenerse al día con lo que acontece en el mercado.

Definir bien tu posicionamiento profesional, identificar a las empresas que valoran la experiencia, participar en eventos de networking, tener un CV y LinkedIn actualizados son algunas de las recomendaciones que brinda Viviana Vélez.

“Nada está dicho; lo que más importa es cómo nos sintamos internamente, los pensamientos que nos repitamos a nosotros mismos y qué tanta energía e ímpetu transmitamos”, expresó.