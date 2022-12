En esta edición de 20 en empleabilidad, Mónica Berger, Consultora de LHH DBM Perú y Master Coach de LHH Región LATAM, señala que el mes de diciembre, es el mes ideal para acercarnos a nuestros contactos, para retomar aquellos que por falta de tiempo o por diversas razones dejamos de ver.

Saludar con una llamada a tus familiares, a tus amigos y a tus compañeros de estudios y de trabajo, redactar un bonito mensaje para saludar a tus ex jefes, ex compañeros y ex colaboradores, responder con calidez todos los mensajes que recibas por mail, por whatsapp o por las redes, son algunas de las recomendaciones que brinda la especialista para retomar y potenciar nuestra red de contactos.

“Pensemos en el verdadero sentido de la Navidad y acerquémonos a nuestra familia, a nuestros amigos y a todos nuestros conocidos con un saludo, que exprese nuestro auténtico sentimiento y nuestros buenos deseos para el próximo año”, puntualizó