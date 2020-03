Errores de los líderes en tiempos de incertidumbre

En Gestion.pe, Inés Temple, presidente de LHH DBM Perú y Chile, habla de los errores que suelen cometer los líderes en estas épocas de incertidumbre.

No dar la cara, comunicar mal o comunicar poco, perder la calma, no respetar el ritmo de las emociones de las personas, entrar en parálisis, comprender que no para todos el teletrabajo es fácil, son algunos de los errores más comunes que cometen los líderes en tiempos de incertidumbre.

“A los líderes nos toca inspirar, dar buena vibra, y dar seguridad que esto va a pasar, y saldremos más fuertes, fortalecidos, y rebotaremos más alto que nunca”, enfatizó.