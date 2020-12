En esta edición de 20 en empleabilidad, Mónica Berger, Consultora y Master Coach de LHH DBM Perú, señala que, aunque será diferente debido a la pandemia, el fin de año es ideal para retomar y potenciar la Red de Contactos, con el fin de acercarnos -desde el corazón- y potenciar una genuina red de confianza.

Recordó la importancia de la red de contactos, tanto en la vida personal como en el mundo laboral, para los negocios, para tu empleabilidad, para tu carrera profesional.

Saludar a los familiares, amigos, compañeros de estudios y de trabajo, a través de una cálida llamada, redactar un bonito mensaje para saludar a tus ex jefes, ex compañeros y ex colaboradores, saludar a tus amigos y conocidos a través de las redes sociales, responder con calidez todos los mensajes que recibas durante estas fiestas de fin de año, participar en el chat de tu promoción, del colegio, la universidad o la maestría y en todas las reuniones virtuales que tengas por Navidad y fin de año, son algunas de las recomendaciones que brinda la especialista.

“Es momento de recordar cómo nacieron y crecieron estas amistades, para disfrutar conversaciones y, también, para acordar próximas reuniones virtuales, que ojalá pronto puedan ser presenciales”, señaló