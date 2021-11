¿Actualizas tu perfil profesional constantemente?

En esta edición de 20 en empleabilidad, Inés Temple, presidente de LHH DBM Perú y LHH Chile, señala la importancia de actualizar y mejorar constantemente la información que tenemos en el CV, LinkedIn, Facebook y otras herramientas de marketing personal.

Explicó que el CV siempre tiene que estar actualizado, ya que no solo es una herramienta para buscar trabajo sino también para monitorear el avance de nuestra carrera profesional y registrar nuestros logros, fortalezas, habilidades y competencias. Asimismo, actualizar nuestro perfil en LinkedIn, tenerlo organizado y claro, porque no sabemos cuándo pueden aparecer nuevas oportunidades laborales.

Inés Temple enfatizó acerca de la importancia de realizar con frecuencia una auditoría a nuestras redes sociales, ya que son herramientas claves de nuestro marketing personal y requieren dedicación y tiempo.

Recalcó que somos empresarios de nuestra propia carrera, vendemos nuestros servicios profesionales, y por tanto, no debemos descuidarnos. “No nos descuidemos y no caigamos en la trampa de pensar que en épocas navideñas no hay trabajo, desde LHH DBM Perú vemos que en estas épocas hay más contrataciones, más cambios y más procesos se abren, contrariamente a lo que se puede esperar. La data no miente”, puntualizó.